Нафтові ринки не скоро повернуться до норми попри угоду США та Ірану — Bloomberg

Нафтові ринки з ентузіазмом відреагували на проміжну угоду між США та Іраном, що має забезпечити відновлення судноплавства і транзиту нафти й газу через Ормузьку протоку. Однак повернення до нормальної роботи ринку може тривати ще кілька місяців, повідомило агентство Bloomberg.

Меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном має знизити ризики для постачання енергоносіїв та послабити тиск на ціни, проте відновлення довіри серед судновласників, страхових компаній і нафтопереробників потребуватиме більше часу.

Багато покупців уже пристосувалися до перебоїв з постачанням - вони знайшли альтернативні маршрути і навряд чи швидко повернуться до довоєнних схем, кажуть аналітики. За словами Гаріса Гуршида, директора з інвестицій чиказької компанії Karobaar Capital, дехто витратив місяці на пошук альтернатив, а також на формування запасів, "тому вони можуть не повернутися до використання Ормузької протоки одразу після її відкриття".

У SVB Energy International наголосили, що імпортери і надалі переглядатимуть свої логістичні ланцюги та будуть шукати додаткових постачальників. Ринок зазнає довгострокових структурних змін, впевнена голова та засновниця компанії Сара Вахшурі.

Аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що збитки, завдані блокуванням Ормузької протоки, неможливо усунути "за одну ніч", адже йдеться не лише про пошкодження нафтової інфраструктури, а й про загальний економічний тиск, який переживали країни-імпортери, яким протягом довгого часу доводилось працювати в умовах підвищених витрат на енергоносії.

У Saxo Markets нагадали, що попереду - ще розмінування протоки. Також постачальники та імпортери можуть зіткнутись із перевантаженістю портів. Зрештою, можуть виникнути і нові геополітичні ускладнення, зазначив головний інвестиційний стратег Чару Чанана.

Ринковий аналітик IG Australia Тоні Сайкамор вважає, що обвалу цін на нафту у короткостроковій перспективі очікувати не варто, адже ціни вже різко впали останніми днями - на очікуваннях укладення угоди.

В XS.com вважають, що ціни можуть навіть зрости, оскільки наразі між США та Іраном укладена тільки проміжна угода.

Кріс Вестон, керівник дослідницького підрозділу Pepperstone Group, також заявив, що угода "виглядає досить крихкою". "Вимоги Ірану щодо фінансування відбудови, отримання капіталу від США, повернення конфіскованих або заморожених коштів та інших питань можуть стати серйозною перешкодою на шляху до остаточного врегулювання", - сказав він.