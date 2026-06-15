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Держстат зафіксував зростання капінвестицій в Україні на 20,3% у 2025 році
09:50 15.06.2026 |
Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році зріс на 20,3% порівняно з 2024 роком і становив 893,6 млрд грн, повідомила Державна служба статистики у п'ятницю.
Значна частка здійснених капітальних інвестицій зосереджена у промисловості - 36,6% (327,1 млрд грн), сільському, лісовому та рибному господарстві - 12% (107,3 млрд грн), транспорті та складській діяльності - 9,5%% (84,8 млрд грн), державному управлінні та обороні - 7,9% (70,3 млрд грн).
Відомство уточнює, що переважна частка інвестицій зосереджена у матеріальних активах - 95,1% загального обсягу. Зокрема, найбільше коштів вкладено у машини, обладнання та інвентар (36,1%), інженерні споруди (20,8%) та нежитлові будівлі (14,3%).
Основний обсяг капітальних інвестицій - 73,3% - було спрямовано на придбання та створення нових активів.
Як повідомлялося, капітальні інвестиції в Україні у 2024 році зросли на 35%, до 534,4 млрд грн.
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