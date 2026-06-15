Качка пояснив негативне сальдо торгівлі зростанням оборонного імпорту

Значне перевищення імпорту товарів в Україну над експортом пояснюється насамперед закупівлями для оборонних потреб.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Справді, в нас парадоксальна ситуація щодо негативного сальдо торгівлі, але прошу звернути увагу на те, які топові позиції в імпорті до України: це пально-мастильні матеріали, безпілотні апарати, а також деталі до них. Тому основна частина, найбільші статті - це імпорт, пов'язаний безпосередньо із забезпеченням обороноздатності України», - сказав Качка.

Він додав, що у разі виникнення загрози для публічних фінансів і для економіки може бути ухвалено рішення про перехід на критичний імпорт.

«Але це рішення в першу чергу приймає Національний банк», - зазначив урядовець.