15 червня на АЗС: дизель дешевшає на 30 коп., бензин дорожчає

У понеділок, 15 червня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 4 коп. до 75,22 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 30 коп. до 82,46 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,27 грн/л (здорожчав на 53 коп.); бензин марки А-95 - 75,22 грн/л (здорожчав на 4 коп.); бензин марки А-92 - 68,97 грн/л (здешевшав на 74 коп.); дизпальне - 82,46 грн/л (здешевшало на 30 коп.). Середня ціна автогазу становить 44,59 грн/л, що на 11 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем, 12 червня.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 81,9 грн/л; автогаз - 43,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,95 грн/л; дизпальне - 78,95 грн/л; автогаз - 42,45 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,72 грн/л; дизпальне - 78,13 грн/л; автогаз - 42,79 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 82,9 грн/л; автогаз - 43,9 грн/л.