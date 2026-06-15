За січень–травень надходження військового збору зросли на чверть в Україні

Протягом січня - травня поточного року платники перерахували до бюджету 77,4 мільярда гривень військового збору.

Про це інформує Державна податкова служба України.

Цей показник на 25,5 % перевищує результати аналогічного періоду минулого року - тоді сума збору становила 61,6 млрд грн.

Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили: місто Київ - 25,6 млрд грн, Дніпропетровська область - 8,3 млрд грн, Львівська область - 6,2 млрд грн, Харківська область - 4,9 млрд грн.

"Кожна гривня з цього збору - це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави", - говориться у повідомленні.