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За січень–травень надходження військового збору зросли на чверть в Україні
15:03 15.06.2026 |
Протягом січня - травня поточного року платники перерахували до бюджету 77,4 мільярда гривень військового збору.
Про це інформує Державна податкова служба України.
Цей показник на 25,5 % перевищує результати аналогічного періоду минулого року - тоді сума збору становила 61,6 млрд грн.
Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили: місто Київ - 25,6 млрд грн, Дніпропетровська область - 8,3 млрд грн, Львівська область - 6,2 млрд грн, Харківська область - 4,9 млрд грн.
"Кожна гривня з цього збору - це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави", - говориться у повідомленні.
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