Експортна географія зростає: Україна відкрила 23 нові ринки за пів року

За перші шість місяців 2026 року Україна погодила 23 нові експортні напрями та торговельні умови для вітчизняної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Лише за перші шість місяців 2026 року Україна погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту вітчизняної продукції. Це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досягнення таких результатів стало можливим завдяки тривалим перемовинам з компетентними органами інших держав, погодженню ветеринарних і фітосанітарних вимог, а також оцінці системи державного контролю та підготовці міжнародних сертифікатів.

Завдяки цій роботі українські виробники отримали змогу постачати перероблені корми для домашніх тварин до Албанії, Республіки Корея та Єгипту, а також яєчні продукти до В'єтнаму та Єгипту.

Велику рогату худобу та вівці експортуватимуть до Алжиру та Єгипту, тоді як м'ясо, яловичину, баранину та м'ясні продукти купуватимуть Грузія, Кот-д'Івуар і Кувейт. До Грузії також відправлятимуть корми рослинного походження, топлені жири та побічні продукти тваринного походження.

Крім того, Данія імпортуватиме з України живих гризунів, а Молдова - м'ясні вироби, живих равликів та їхню ікру.

Географія експорту розширилася й на інші континенти, зокрема до Чилі постачатимуть молоко та молочні продукти, а до Китаю - українське борошно. Водночас для ринку Європейського Союзу погоджено експорт рослин для посадки вишні звичайної, вишні сизої та їхніх гібридів.

Особливістю цьогорічного розширення торгівлі є те, що дедалі більше ринків відкривається саме для готової продукції та товарів із доданою вартістю, зокрема кормів, молочної і м'ясної продукції, а також інших виробів переробки.

У відомстві зауважили, що це відповідає Експортній стратегії України до 2030 року, яка передбачає поступовий перехід від переважно сировинної моделі до збільшення частки конкурентоспроможної переробленої продукції.

Наразі Держпродспоживслужба спільно з Мінекономіки, МЗС та дипломатичними установами продовжують роботу над усуненням технічних бар'єрів у торгівлі та забезпеченням державних гарантій для виходу українського бізнесу на нові закордонні майданчики.