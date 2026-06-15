Фінансові новини
- |
- 15.06.26
- |
- 21:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експортна географія зростає: Україна відкрила 23 нові ринки за пів року
13:59 15.06.2026 |
За перші шість місяців 2026 року Україна погодила 23 нові експортні напрями та торговельні умови для вітчизняної продукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Лише за перші шість місяців 2026 року Україна погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту вітчизняної продукції. Це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що досягнення таких результатів стало можливим завдяки тривалим перемовинам з компетентними органами інших держав, погодженню ветеринарних і фітосанітарних вимог, а також оцінці системи державного контролю та підготовці міжнародних сертифікатів.
Завдяки цій роботі українські виробники отримали змогу постачати перероблені корми для домашніх тварин до Албанії, Республіки Корея та Єгипту, а також яєчні продукти до В'єтнаму та Єгипту.
Велику рогату худобу та вівці експортуватимуть до Алжиру та Єгипту, тоді як м'ясо, яловичину, баранину та м'ясні продукти купуватимуть Грузія, Кот-д'Івуар і Кувейт. До Грузії також відправлятимуть корми рослинного походження, топлені жири та побічні продукти тваринного походження.
Крім того, Данія імпортуватиме з України живих гризунів, а Молдова - м'ясні вироби, живих равликів та їхню ікру.
Географія експорту розширилася й на інші континенти, зокрема до Чилі постачатимуть молоко та молочні продукти, а до Китаю - українське борошно. Водночас для ринку Європейського Союзу погоджено експорт рослин для посадки вишні звичайної, вишні сизої та їхніх гібридів.
Особливістю цьогорічного розширення торгівлі є те, що дедалі більше ринків відкривається саме для готової продукції та товарів із доданою вартістю, зокрема кормів, молочної і м'ясної продукції, а також інших виробів переробки.
У відомстві зауважили, що це відповідає Експортній стратегії України до 2030 року, яка передбачає поступовий перехід від переважно сировинної моделі до збільшення частки конкурентоспроможної переробленої продукції.
Наразі Держпродспоживслужба спільно з Мінекономіки, МЗС та дипломатичними установами продовжують роботу над усуненням технічних бар'єрів у торгівлі та забезпеченням державних гарантій для виходу українського бізнесу на нові закордонні майданчики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди передали Україні додатковий протимінний корабель
|Україна переходить до першого кластера переговорів про вступ до ЄС — рішення схвалене
|МВФ погодився виділити Україні транш, попри невиконання однієї з умов — Bloomberg
|Зеленський представив реформу: зростання зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців ВІДЕО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|15 червня на АЗС: дизель дешевшає на 30 коп., бензин дорожчає
|За січень–травень надходження військового збору зросли на чверть в Україні
|Експортна географія зростає: Україна відкрила 23 нові ринки за пів року
|Нафтові ринки не скоро повернуться до норми попри угоду США та Ірану — Bloomberg
|Держстат зафіксував зростання капітальних інвестицій в Україні на 20,3% за рік
|Качка пояснив негативне сальдо торгівлі зростанням оборонного імпорту
Бізнес
|Mastercard відкриває сервіс для розрахунків між агентами штучного інтелекту
|Без касира: McDonald's запустив тестування ШІ-системи ArchIQ на драйв-ін
|Дата-центри в космосі: SpaceX розповіла про супутник масштабу Boeing 747 із 72 GPU
|Програмістка зі США отримала звільнення від використання ШІ на роботі з релігійних причин
|Google замовила виробництво понад 3 млн ШІ-чипів у Intel – ЗМІ
|Попит на імпортні вживані автомобілі в Україні падає — рейтинг моделей травня
|Spotify готує прямі відеотрансляції концертів та можливість купівлі квитків у застосунку