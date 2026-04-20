Аграрний експорт набирає обертів: виручка від яєць зросла на 74%, більшість постачань іде до ЄС

11:20 20.04.2026

Експорт яєць з України за підсумками березня 2026 року сягнув 216,2 млн штук, що є рекордним показником за останні п'ять років, повідомив Союз птахівників України з посиланням на дані митної статистики.

У профільному об'єднанні зауважили, що порівняно з лютим фізичні обсяги відвантажень зросли на 23% і на 25% проти березня 2025 року - зростання на 25%. При цьому валютна виручка продемонструвала значно стрімкіший стрибок і додала 57% порівняно з березнем 2025 року - до $24 млн.

"Загалом протягом першого кварталу 2026 року на зовнішні ринки було поставлено 579,5 млн штук яєць на загальну суму $66 млн. Фізичний експорт за цей період збільшився на 17%, тоді як грошові надходження злетіли одразу на 74% відносно аналогічного періоду минулого року", - уточнили в асоціації.

Основними споживачами української продукції у січні-березні залишалися країни ЄС - їхня частка в експортній структурі склала 74%. Найбільші обсяги припали на Іспанію (26,1%), Велику Британію (13,1%), Польщу (11,7%) та Ізраїль (8,3%).

Як зазначили у галузевому об'єднанні, такий розрив між темпами зростання фізичних обсягів та виручки пояснюється сприятливою ціновою кон'юнктурою, що встановилася на європейському ринку на початку року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак