Аграрний експорт набирає обертів: виручка від яєць зросла на 74%, більшість постачань іде до ЄС
11:20 20.04.2026 |
Експорт яєць з України за підсумками березня 2026 року сягнув 216,2 млн штук, що є рекордним показником за останні п'ять років, повідомив Союз птахівників України з посиланням на дані митної статистики.
У профільному об'єднанні зауважили, що порівняно з лютим фізичні обсяги відвантажень зросли на 23% і на 25% проти березня 2025 року - зростання на 25%. При цьому валютна виручка продемонструвала значно стрімкіший стрибок і додала 57% порівняно з березнем 2025 року - до $24 млн.
"Загалом протягом першого кварталу 2026 року на зовнішні ринки було поставлено 579,5 млн штук яєць на загальну суму $66 млн. Фізичний експорт за цей період збільшився на 17%, тоді як грошові надходження злетіли одразу на 74% відносно аналогічного періоду минулого року", - уточнили в асоціації.
Основними споживачами української продукції у січні-березні залишалися країни ЄС - їхня частка в експортній структурі склала 74%. Найбільші обсяги припали на Іспанію (26,1%), Велику Британію (13,1%), Польщу (11,7%) та Ізраїль (8,3%).
Як зазначили у галузевому об'єднанні, такий розрив між темпами зростання фізичних обсягів та виручки пояснюється сприятливою ціновою кон'юнктурою, що встановилася на європейському ринку на початку року.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
