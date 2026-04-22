«Київстар» завершив тестування 5G — до 500 000 користувачів та 1,7 Гбіт/с

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" поділився результатами пілотних тестувань 5G, що проходять у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці, а незабаром запрацює ще у Києві та Одесі.

Із моменту запуску майже 500 000 абонентів "Київстар" скористалися 5G, а середня кількість щоденних користувачів сукупно сягає 50 000. У межах пілотних зон у Львові та Харкові частка 5G становить 40% від загального трафіку передачі даних.

"Київстар" також зазначає, що вже було оброблено понад 358 ТБ даних у 5G-мережі. Найбільшу активність демонструють власники смартфонів Apple iPhone та Samsung Galaxy.

Під час закритих тестувань в умовах мінімального навантаження максимальна швидкість 5G перевищила 2,4 Гбіт/с. З відкриттям доступу для користувачів середня швидкість становить 600-800 Мбіт/с, а максимальна - 1,7 Гбіт/с.

"Київстар" водночас зазначає, що 4G ще тривалий час залишатиметься ключовою технологією мобільного зв'язку. Оператор і надалі розвиватиме та модернізуватиме цю мережу, однак 5G стане наступним кроком у розвитку цифрової інфраструктури й відкриє нові можливості для бізнесу та держави.