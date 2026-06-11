IPO ПриватБанку може відбутися у Варшаві — НБУ про плани

Національний банк заявив, що Україна розглядає можливість виведення на біржу ПриватБанку. Про такі плани розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв'ю Business Insider Polska.

"Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO (первинне публічне розміщення акцій) деяких банків. Ми навіть розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку для продажу акцій найприбутковіших установ, таких як ПриватБанк", - сказав він.

Зараз на Варшавській фондовій біржі торгуються акції таких українських компаній, як "Агротон", "Астарта", ІМК (Індустріальна молочна компанія), KSG Agro і MLK Foods (Мілкіленд).

21 травня керівники ПриватБанку заявили, що не виключають його вихід на європейський ринок.

Олійник підтвердив також, що у 2026 чи 2027 роках планується приватизація Укргазбанку і Сенс Банку.

"Наше завдання - продати ці банки за ринковою ціною якомога швидше", - сказав він.

За його словами, інтерес до їх придбання проявляють фінансові групи з країн-членів ЄС, які активно розширюють свою присутність на європейських ринках.

"Голова одного великого іноземного банку повідомив мені, що вони вже залучають інвестиційного радника для підготовки пропозиції. Я не очікую значного інтересу з боку українських інвесторів, оскільки придбання таких банків потребувало б капіталу в розмірі 200-300 млн євро", - сказав Олійник.

"Ці банки перебувають у дуже хорошому стані з погляду клієнтського досвіду та фінансування проєктів, тому я вважаю, що їхня оцінка має перевищувати балансову вартість - можливо, становити близько півтора її розміру", - додав він.