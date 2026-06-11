Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

IPO ПриватБанку може відбутися у Варшаві — НБУ про плани

Національний банк заявив, що Україна розглядає можливість виведення на біржу ПриватБанку. Про такі плани розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв'ю Business Insider Polska.

"Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO (первинне публічне розміщення акцій) деяких банків. Ми навіть розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку для продажу акцій найприбутковіших установ, таких як ПриватБанк", - сказав він.

Зараз на Варшавській фондовій біржі торгуються акції таких українських компаній, як "Агротон", "Астарта", ІМК (Індустріальна молочна компанія), KSG Agro і MLK Foods (Мілкіленд).

21 травня керівники ПриватБанку заявили, що не виключають його вихід на європейський ринок.

Олійник підтвердив також, що у 2026 чи 2027 роках планується приватизація Укргазбанку і Сенс Банку.

"Наше завдання - продати ці банки за ринковою ціною якомога швидше", - сказав він.

За його словами, інтерес до їх придбання проявляють фінансові групи з країн-членів ЄС, які активно розширюють свою присутність на європейських ринках.

"Голова одного великого іноземного банку повідомив мені, що вони вже залучають інвестиційного радника для підготовки пропозиції. Я не очікую значного інтересу з боку українських інвесторів, оскільки придбання таких банків потребувало б капіталу в розмірі 200-300 млн євро", - сказав Олійник.

"Ці банки перебувають у дуже хорошому стані з погляду клієнтського досвіду та фінансування проєктів, тому я вважаю, що їхня оцінка має перевищувати балансову вартість - можливо, становити близько півтора її розміру", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9790
  0,1353
 0,30
EUR
 1
 51,8945
  0,0031
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,7204  0,17 0,38 45,2735  0,12 0,28
EUR 51,6731  0,11 0,21 52,3838  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9600  0,11 0,24 44,9900  0,11 0,24
EUR 51,9018  0,22 0,43 51,9274  0,22 0,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес