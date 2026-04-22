Фінансові новини

"Нафтогаз" у I кв.-2026 сплатив 21,7 млрд грн податків у бюджет
11:41 22.04.2026 |
Група "Нафтогаз" у січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 млрд 739 млн грн податків, повідомила компанія у середу.
Із вказаної суми 19,7 млрд грн надійшли до державного бюджету, ще понад 2 млрд грн - до місцевих.
"Попри масштабні руйнування та постійні російські атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру, "Нафтогаз" залишається надійним платником податків до державного бюджету", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
У компанії доповнили, що група "Нафтогаз" і надалі залишається одним із найбільших платників податків в Україні.
Як повідомлялося, підприємства групи "Нафтогаз" за перші шість місяців 2025 року сплатили 44,4 млрд грн податків, з яких 40,7 млрд грн надійшло до держбюджету.
