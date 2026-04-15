Фінансові новини

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) 9 вересня 2025 року придбав 9,4% частку в операторі фіксованого зв'язку ТОВ "Фрінет" за $2 млн (83 млн грн) та довів свою частку до 100%.

"$2 млн було сплачено акціонерам, частка участі яких не забезпечувала контролю. Балансова вартість часток участі, що не забезпечують контролю, у ТОВ "Фрінет" становила 27 млн грн", - йдеться у річному звіті "Vodafone Україна".

Згідно з ним, група у 2025 році збільшила виручку на 14% порівняно із попереднім роком - до 27,8 млрд грн, а чистий прибуток - на 18%, до 4,18 млрд грн.

Зазначається, що виручка від мобільних абонентів зросла на 16,4% - до 22,09 млрд грн, тоді як від фіксованого бізнесу - на 15,9%, до 1,09 млрд грн, від пропуску трафіку інших мобільних операторів - на 1,5%, до 2,51 млрд грн, від роумінгу - на 3,1%, до 0,78 млрд грн, від реалізації товарів - на 0,6%, до 923 млн грн.

Зростання собівартості минулого року до 7,02 млрд грн з 6,01 млрд грн у 2024 році значною мірою пов'язано із зростанням витрат на електроенергію та інші виробничі витрати - до 2,86 млрд грн з 2,4 млрд грн, а також плати за використання радіочастот - до 1,38 млрд грн з 1,13 млрд грн та витрат на роумінг - до 0,41 млрд грн з 0,33 млрд грн, тоді як витрати на пропуск трафіку у мережах інших мобільних операторів навіть трохи зменшилися - до 1,15 млрд грн з 1,16 млрд грн.

Окрім того минулого року витрати "Vodafone Україна" на рекламу та маркетинг зросли до 0,51 млрд грн з 0,43 млрд грн роком раніше, комісійну винагорода дилерам - до 0,50 млрд грн з 0,43 млрд грн, на консалтинг - до 0,69 млрд грн з 0,57млрд грн, білінг та обробка даних - до 0,46 млрд грн з 0,36 млрд грн.

Згідно зі звітом, кількість штатних працівників групи за рік залишилася незмінною - близько 4,5 тис. осіб.

Наголошується, що компанія планує продовжувати вчасно обслуговувати фінансові зобов'язання, хоча є притаманна невизначеність, пов'язана із мораторієм на платежі за кордон. "Здатність погасити основну суму боргу (за єврооблігаціями), яка становить $281 млн зі строком погашення в лютому 2027 року, значною мірою залежить від збереження обмежень валютного контролю на той час. Вона також залежить від здатності Групи забезпечити рефінансування у фінансових установах або домовитися з кредиторами про зміни умов облігацій", - йдеться у документі.

Згідно з ним, група може вжити додаткових заходів для управління та контролю відтоку грошових коштів з метою забезпечення рефінансування чи досягнення домовленостей, й наразі керівництво розглядає усі опції з цього переліку залежно від статусу обмежень валютного контролю.

"На основі прогнозів керівництва очікується, що група буде в змозі виконати умови договорів про залучення боргового фінансування щодо фінансового показника протягом наступних дванадцяти місяців з дати цієї консолідованої фінансової звітності", - сказано у звіті.

Компанія нагадала, що у лютому здійснила чергову піврічну виплату відсотків за єврооблігаціями на $13,4 млн (578 млн грн).

Згідно зі звітом, у 2025 році "Vodafone Україна" оголосила дивіденди акціонерам на загальну суму 3,01 млрд грн, станом на 31 грудня 2025 року залишалися невиплаченими дивіденди в сумі 412 млн грн, але у першому кварталі були виплачені дивіденди ще на 151 млн грн.

Зазначається також, що для управління валютним ризиком та купівлі валюти група придбала доларові та єврові облігації внутрішньої державної позики зі строком погашення до 12 місяців. В той же час їх загальний обсяг на кінець 2025 року скоротився до еквівалента 0,97 млрд грн з 1,33 млрд грн роком раніше, і якщо наприкінці 2024 року всі папери були доларовими, то наприкінці 2025 року в облігації в євро було вкладено еквівалент $0,28 млрд.

Станом на кінець 2025 року вільні грошові кошти "Vodafone Україна" складали 8,09 млрд грн проти 10,34 млрд грн роком раніше, з яких у гривні - 49,1%, а майже вся решта - у доларах.

Окрім того компанія на кінець 2025 року мала короткостроковий депозит під 0,4% на еквівалент 0,85 млрд грн в одному з дочірніх банків великої міжнародної банківської групи, який класифікувався як короткострокова інвестиція, тоді як роком раніше подібні депозити під 0,3-0,35% річних були у трьох дочірніх банках великих міжнародних банківських груп на загальну суму 2,02 млрд грн.