УЗ запровадила продаж пільгових студентських квитків на приміські поїзди та City Express через застосунок

Студенти відтепер матимуть можливість купувати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express в застосунку АТ "Укрзалізниця", йдеться у повідомленні компанії.

"Укрзалізниця" у Телеграм в середу повідомила, що наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 регіонах країни, зокрема в Київській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Зазначається, що аби придбати відповідний квиток слід відкрити застосунок УЗ, обрати розділ "Приміські" або "Kyiv City Express " та точки відправлення і прибуття, обрати функцію "Студентський квиток" замість повного, ввести серію та номер студентського, натиснути "Додати пільгу" та сплатити.

В "Укрзалізниці " уточнили, що знижка за пільгою застосовується під час оплати.

"Готуємо ще більше оновлень для зручності подорожей залізницею", - наголосили в компанії.

На початку квітня повідомлялось, що онлайн-квитки на приміські поїзди в застосунку "Укрзалізниця" стали доступні для пасажирів ще семи областей - Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької.

Крім того, відтепер пільгові квитки зі спеціального резерву "Укрзалізниці" також можна придбати онлайн, без звернення до каси.

Для придбання онлайн-квитка потрібно оновити застосунок УЗ, у профілі натиснути "Додати пільгу" та ввести номер посвідчення, за потреби ввімкнути позначку "Людина на кріслі колісному".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3792
  0,1154
 0,27
EUR
 1
 50,7580
  0,4869
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,04 0,08 43,7050  0,04 0,10
EUR 50,4279  0,10 0,19 51,1050  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,08 0,18 43,5400  0,09 0,21
EUR 50,7471  0,03 0,06 50,7763  0,02 0,04

