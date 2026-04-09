УЗ запровадила продаж пільгових студентських квитків на приміські поїзди та City Express через застосунок

Студенти відтепер матимуть можливість купувати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express в застосунку АТ "Укрзалізниця", йдеться у повідомленні компанії.

"Укрзалізниця" у Телеграм в середу повідомила, що наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 регіонах країни, зокрема в Київській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Зазначається, що аби придбати відповідний квиток слід відкрити застосунок УЗ, обрати розділ "Приміські" або "Kyiv City Express " та точки відправлення і прибуття, обрати функцію "Студентський квиток" замість повного, ввести серію та номер студентського, натиснути "Додати пільгу" та сплатити.

В "Укрзалізниці " уточнили, що знижка за пільгою застосовується під час оплати.

"Готуємо ще більше оновлень для зручності подорожей залізницею", - наголосили в компанії.

На початку квітня повідомлялось, що онлайн-квитки на приміські поїзди в застосунку "Укрзалізниця" стали доступні для пасажирів ще семи областей - Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької.

Крім того, відтепер пільгові квитки зі спеціального резерву "Укрзалізниці" також можна придбати онлайн, без звернення до каси.

Для придбання онлайн-квитка потрібно оновити застосунок УЗ, у профілі натиснути "Додати пільгу" та ввести номер посвідчення, за потреби ввімкнути позначку "Людина на кріслі колісному".