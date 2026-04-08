Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

У березні Нацбанк наклав штрафи на «Креді Агріколь Банк» і п’ять фінансових установ на суму близько ₴2,4 млн

Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п'яти небанківських фінустанов заходи впливу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.

Зокрема, заходи впливу застосовано до АТ "Креді Агріколь Банк" - штраф у розмірі 300 тис. грн за невиконання обов'язку за рішенням спеціально уповноваженого органу (СУО) зупинити проведення видаткових фінансових операцій та вчинення дій, наслідком яких стало припинення договору банківського рахунку клієнта.

На ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп" накладено штраф у розмірі 1 млн грн за порушення заборони відмовляти клієнту у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних банків іноземних держав.

ТОВ "ФК "Герц" оштрафовано на 612 тис. грн за неналежне виконання установою обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та невиконання обов'язку здійснювати належну перевірку існуючих клієнтів.

На ТОВ "ФК "Тайгер Інвест" накладено штраф у розмірі 400 тис. грн за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій.

До ПрАТ "УФГ" застосовано штраф у розмірі 85 тис. грн за незабезпечення виявлення, реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також неповідомлення СУО про порогову фінансову операцію.

На ТОВ "УПР" накладено штраф у розмірі 1,7 тис. грн за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4946
  0,0885
 0,20
EUR
 1
 50,2711
  0,0499
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

