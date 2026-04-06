ПІН Банк змінює власника: покупець — фінтех із Польщі

Польська фінтех-компанія ZEN, яку називають «польським Revolut», перемогла у конкурсі на купівлю АТ «Перший Інвестиційний Банк» (ПІН Банк) та готова придбати 100% його акцій із подальшою докапіталізацією фінустанови.

Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай на зустрічі із журналістами, повідомляє Укрінформ.

«Це друга успішна угода врегулювання неплатоспроможних банків шляхом продажу акцій іноземному інвестору з початку цього року. Першою була купівля перехідного ЮТЕ Банку в січні естонською фін-тех компанією», - зазначила Білай.

До наглядової ради компанії ZEN, зокрема, входить колишній президент Польщі Анджей Дуда, який у серпні 2025 року завершив свою каденцію.

Також у ФГВФО повідомили, що переможцем конкурсу на купівлю активів та зобов'язань Мотор-Банку, конфіскованого державою у екс екскерівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у державній зраді, став Асвіо Банк.

За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідні угоди між новими інвесторами та банками очікується підписати протягом найближчого часу.