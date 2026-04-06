Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінанси

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПІН Банк змінює власника: покупець — фінтех із Польщі

Польська фінтех-компанія ZEN, яку називають «польським Revolut», перемогла у конкурсі на купівлю АТ «Перший Інвестиційний Банк» (ПІН Банк) та готова придбати 100% його акцій із подальшою докапіталізацією фінустанови.

Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай на зустрічі із журналістами, повідомляє Укрінформ.

«Це друга успішна угода врегулювання неплатоспроможних банків шляхом продажу акцій іноземному інвестору з початку цього року. Першою була купівля перехідного ЮТЕ Банку в січні естонською фін-тех компанією», - зазначила Білай.

До наглядової ради компанії ZEN, зокрема, входить колишній президент Польщі Анджей Дуда, який у серпні 2025 року завершив свою каденцію.

Також у ФГВФО повідомили, що переможцем конкурсу на купівлю активів та зобов'язань Мотор-Банку, конфіскованого державою у екс екскерівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у державній зраді, став Асвіо Банк.

За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідні угоди між новими інвесторами та банками очікується підписати протягом найближчого часу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес