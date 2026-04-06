06.04.26
01:50
ПІН Банк змінює власника: покупець — фінтех із Польщі
08:14 02.04.2026 |
Польська фінтех-компанія ZEN, яку називають «польським Revolut», перемогла у конкурсі на купівлю АТ «Перший Інвестиційний Банк» (ПІН Банк) та готова придбати 100% його акцій із подальшою докапіталізацією фінустанови.
Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай на зустрічі із журналістами, повідомляє Укрінформ.
«Це друга успішна угода врегулювання неплатоспроможних банків шляхом продажу акцій іноземному інвестору з початку цього року. Першою була купівля перехідного ЮТЕ Банку в січні естонською фін-тех компанією», - зазначила Білай.
До наглядової ради компанії ZEN, зокрема, входить колишній президент Польщі Анджей Дуда, який у серпні 2025 року завершив свою каденцію.
Також у ФГВФО повідомили, що переможцем конкурсу на купівлю активів та зобов'язань Мотор-Банку, конфіскованого державою у екс екскерівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у державній зраді, став Асвіо Банк.
За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідні угоди між новими інвесторами та банками очікується підписати протягом найближчого часу.
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
