Українські залізниці відновили продаж відпрацьованих моторних мастил на Прозорро: проведення п’яти аукціонів

11:01 31.03.2026 |

Новини компаній

Укрзалізниця відновлює реалізацію відпрацьованих моторних мастил через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Йдеться про мастила від використання локомотивів та іншого транспорту компанії, повідомила пресслужба Прозорро.Продажі.

"Раніше Укрзалізниця призупинила продаж відпрацьованих мастил, однак тепер повертається до цієї практики як до найбільш ефективної", - йдеться в повідомленні.

Компанія не має власних потужностей для переробки таких матеріалів, тож їх продаж дозволяє:

→ правильно утилізувати ресурс;
→ отримати додаткові кошти;
→ підтримати розвиток ринку вторинної сировини.

Реалізація мастил через відкриті торги дає змогу залучити більше учасників та забезпечити ринкову ціну активів, наголошують у Прозорро.Продажі.

На 7 квітня заплановано п'ять аукціонів з продажу відпрацьованих мастил загальною кількістю 212,36 тонни. Стартова ціна - 4,48 млн грн.

Торги відбудуться за англійським типом на підвищення ціни.

Покупцями можуть стати підприємства, які займаються переробкою, утилізацією або повторним використанням відпрацьованих мастил.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9175
  0,1220
 0,28
EUR
 1
 50,4546
  0,1423
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7500  0,10 0,23 43,7800  0,10 0,23
EUR 50,4525  0,17 0,35 50,4739  0,18 0,36

