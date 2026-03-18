- 18.03.26
- 12:46
Укрпошта отримала штраф від Нацбанку
11:09 18.03.2026 |
Національний банк України застосував до АТ "Укрпошта" захід впливу у вигляді накладення 255 тис. грн штрафу за неподання інформації у визначені строки.
Як передає Укрінформ, про це повідомив НБУ.
"Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв'язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки", - йдеться у повідомленні.
Таке рішення було ухвалене 16 березня.
Порушення вимог закону України "Про платіжні послуги" Національний банк встановив за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю Укрпошти.
Установа зобов'язана сплатити штраф протягом п'яти робочих днів із дня отримання рішення.
