Мережа EVA у 2025р збільшила чистий дохід на 18%

ТОВ "Руш", власник мережі EVA в Україні, за результатами 2025 року збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн, повідомила його пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, у 2025 році EVA відкрила 73 нових торгових точок. Зокрема було відкрито два нових магазини преміального формату EVA Beauty у Дніпрі та Чернівцях, а також 10 магазинів нового формату "EVA Поруч". На кінець року мережа нараховувала загалом 1167 торгових точок.

Водночас 15 магазинів мережі було закрито через безпекові фактори, а ще два об'єкти в Києві було зруйновано ворожими обстрілами, зазначила пресслужба.

Загалом минулого року компанія інвестувала 1,1 млрд грн у свій розвиток, зокрема у масштабування і модернізацію роздрібної мережі, ребрендинг торгових точок, а також розвиток логістичної інфраструктури. Так, продуктивність складів роздрібної мережі зросла на 10%, e-commerce напряму - на 29%.

"Компанія модернізувала процеси відбору, контролю та пакування замовлень, автоматизувала облік витратних матеріалів у WMS та створила єдину систему управлінських дашбордів для оперативного контролю й аналітики", - зазначається у повідомленні.

Компанія також продовжила розширення використання гібридних кас самообслуговування. На кінець 2025 році у торгових точках встановлено вже 116 таких кас, якими користуються близько 15% клієнтів мережі. За даними EVA, частка електронних чеків зросла до 85,3% проти 82,13% у 2024 році.

Як повідомила пресслужба мережі, частка онлайн-напряму у структурі виручки компанії перевищила 12%. Минулого року трафік зріс на 28% порівняно із 2024 роком, кількість замовлень - на 32%, товарообіг - на понад 50%. Асортимент платформи EVA.UA на кінець 2025 року досяг позначки в 500 тис. SKU. Близько 45% замовлень здійснюються через мобільний застосунок.

За даними мережі, частка власних торгових марок у загальних продажах у 2025 році збільшилася на 2,3 в. п. порівняно з попереднім роком - до 38,5%.

Минулого року було створено понад 600 нових робочих місць, штат співробітників компанія налічує 14,7 тис. осіб. Обсяг сплачених податків за 2025 рік становив 5,1 млрд грн.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічує 1167 магазинів, що працюють.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами - Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

