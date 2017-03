Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний "Метинвест", в среду объявила о завершении реструктуризации своей финансовой задолженности на общую сумму $2,3 млрд.

Согласно сообщению группы, в результате достигнутого соглашения три выпуска еврооблигаций группы с погашением в 2016-м, 2017-м и 2018 гг. были аннулированы, что также означает отмену дефолтов и прочих обязательств по всем выпускам.

Вместо этих выпусков был осуществлен новый выпуск еврооблигаций на сумму $1,2 млрд со сроком погашения в конце 2021 года и новыми условиями.

Кроме того, четыре договора по синдицированным кредитным линиям предэкспортного финансирования были изложены в новой редакции, которая предусматривает отмену дефолтов и прочих обязательств по этим линиям. Новая редакция, помимо прочего, предусматривает объединение четырех кредитных линий в одну на сумму $1,1 млрд со сроком погашения в середине 2021 года, отмечается в пресс-релизе.

При этом в компании подчеркивают, что новые условия финансовых инструментов "Метинвеста" позволили продлить срок погашения задолженности на пять лет, включая отсрочку погашения по некоторым обязательным платежам на два года. Реструктуризация улучшает ликвидность группы "Метинвест" благодаря возможности оплачивать только 30% от начисленных процентов до конца 2018 года. Достигнутые соглашения устанавливают график погашения, позволяющий группе выполнять производственные и инвестиционные задачи на следующие пять лет, увеличивая при этом рентабельность бизнеса.

"В рамках проведения реструктуризации ни компания Metinvest B.V., ни ее дочерние компании не инициировали процедуру банкротства. Группа "Метинвест" продолжает осуществлять свою деятельность и выполнять свои текущие обязательства в обычном режиме", - констатируется в заявлении.

Комментируя ситуацию, генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков пояснил, что группа была вынуждена начать реструктуризацию долговых обязательств из-за наиболее негативной за последние 10 лет динамики мировых цен на сырье и металлопродукцию, снижения объемов производства из-за конфликта на востоке Украины и отсутствия возможности рефинансировать свои обязательства.

"Эта сделка является беспрецедентной для индустрии и корпоративного сектора Украины. Сами переговоры стартовали в начале 2015 года, и на протяжении всего этого времени мы вели конструктивный диалог со всеми участниками процесса. Группа ответственно подошла к своим обязательствам перед кредиторами, не настаивая на списании какой-либо части долга. В итоге при поддержке кредиторов мы пришли сегодня к общему решению, отменили дефолты, отсрочили погашение задолженности на пять лет и выпустили новые инструменты. Тем самым мы укрепили доверие кредиторов и сохранили возможность выхода группы на международные рынки капитала", - сказал гендиректор, слова которого приводятся в сообщении группы.

Как сообщалось, "Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение касалось трех выпусков еврооблигаций и PXF-финансирования на $1,07 млрд. С учетом капитализации части процентов по итогам января этого года номинальный объем выпуска еврооблигаций с погашением в 2016 году составил $89,79 млн, еврооблигаций-2017 -$305,33 млн и еврооблигаций-2018 -$790,94 млн.

"Метинвест" в конце декабря 2016 года обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим PXF-финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по PXF-финансированию - в одну кредитную линию.

Компания, в частности, предложила объединить все три выпуска еврооблигаций в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по PXF-финансированию - в одну кредитную линию.

"Мектинвест" 8 февраля сообщил, что Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales) одобрил реструктуризацию его обязательств перед держателями еврооблигаций и банками-кредиторами.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".