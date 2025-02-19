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Трамп каже, що Україні треба вибори, бо у Зеленського «рейтинг 4%»
09:00 19.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Мар-а-Лаго, повідомляє "Європейська правда".
Трамп вказав, що в Україні давно не було виборів, оскільки в країні діє воєнний стан.
Американський президент також додав, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".
"Якщо вони хочуть сісти за стіл переговорів, то народ України повинен сказати: "У нас давно не було виборів", - зазначив Трамп.
Він зауважив, що вимога про вибори в Україні "виходить не від Росії".
"Це те, що виходить від мене і від багатьох інших країн", - додав Трамп.
На запитання про те, чи не сприйматимуться вибори в Україні як капітуляція, і як буде, якщо Зеленський підпише угоду зі США про надра, Трамп відповів: "Мені подобається (Зеленський - Ред.) особисто. Але мені не важлива особистість, мені потрібно зробити справу. Є керівництво, яке дозволило продовжувати війну, яка не повинна була початися".
Нагадаємо, на тлі переговорів у Саудівській Аравії ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.
Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог на початку лютого говорив, що в Україні "повинні відбутись" президентські та парламентські вибори, які заборонені українським законодавством на час воєнного стану.
Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.
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