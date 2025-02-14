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Остаточно: Україна націоналізує токсичні борги, які гальмують приватизацію ДемГЗК
23:11 13.02.2025 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила остаточне рішення про стягнення у дохід держави токсичних боргів, які гальмують приватизацію раніше націоналізованого Демуринського гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
Рішення ухвалене за позовом міністерства в межах санкцій проти колишнього власника ДемГЗК Михайла Шелкова і російської корпорації ВСМПО-Авісма (найбільший виробник титану у світі).
Йдеться про права вимоги, які належать підконтрольним Шелкову компаніям-нерезидентам, до ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат". Загальна сума цих вимог становить близько $29 млн та майже 7 млн грн.
Як і перша інстанція, Апеляційна палата ВАКС задовольнила позов частково, відмовивши у стягненні в дохід держави грошей ВСМПО-Авісма, заблокованих на банківських рахунках.
В.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило казала LIGA.net, що ДемГЗК операційно прибуткове підприємство, але продати його не можуть, доки на ньому висить цей підсанкційний кредит.
Демуринський ГЗК розташований у Васильківському районі Дніпропетровської області, розробляє Вовчанське титано-цирконове родовище з запасами 5 млн тонн сировини за бортового вмісту важких мінералів 9%.
Титан - один з металів, який може увійти до угоди про корисні копалини між Україною та США.
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