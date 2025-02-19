Фінансові новини
- |
- 19.02.25
- |
- 10:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні
09:49 19.02.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить AFP.
Він сказав, що Париж не "готується до відправки наземних військ" на фронт в Україну.
Але Франція разом з Великою Британією розглядає можливість відправки "експертів або навіть військ в обмежених масштабах за межі будь-якої зони конфлікту", додав Макрон.
На його думку, такий крок "надихне українців і продемонструє солідарність".
"Це те, про що ми думаємо з британцями", - зазначив Макрон.
Водночас президент Франції підкреслив, що підтримка США необхідна для майбутніх гарантій безпеки Києву.
"Враховуючи, що Росія є державою з ядерним потенціалом, для європейських партнерів це ключовий момент", - додав він.
Макрон також висловив ідею "прийняти рішення в рамках переговорів про проведення миротворчої операції під мандатом Організації Об'єднаних Націй, яка б проходила вздовж лінії фронту".
Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.
А італійська прем'єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні
|Трамп підтримав потенційне розміщення європейських військ в Україні
|Трамп каже, що Україні треба вибори, бо у Зеленського «рейтинг 4%»
|«У них було 3 роки»: Трамп звинуватив Україну у її відсутності за столом переговорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Politico: у ЄС готують пакет військової допомоги Україні на мінімум 6 млрд євро
|Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин
|США та Росія домовилися про 4 принципи за підсумками переговорів в Ер-Ріяді - Рубіо
|США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
|Стефанішина очікує, що Україна зрештою підпише угоду зі США про надра
|ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
Бізнес
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію
|ЄС пом'якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу