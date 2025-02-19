Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить AFP.

Він сказав, що Париж не "готується до відправки наземних військ" на фронт в Україну.

Але Франція разом з Великою Британією розглядає можливість відправки "експертів або навіть військ в обмежених масштабах за межі будь-якої зони конфлікту", додав Макрон.

На його думку, такий крок "надихне українців і продемонструє солідарність".

"Це те, про що ми думаємо з британцями", - зазначив Макрон.

Водночас президент Франції підкреслив, що підтримка США необхідна для майбутніх гарантій безпеки Києву.

"Враховуючи, що Росія є державою з ядерним потенціалом, для європейських партнерів це ключовий момент", - додав він.

Макрон також висловив ідею "прийняти рішення в рамках переговорів про проведення миротворчої операції під мандатом Організації Об'єднаних Націй, яка б проходила вздовж лінії фронту".

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

А італійська прем'єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.