Друга українська компанія розпочала експорт біометану до Європи

Гегсет сказав, що "реалізм є важливою частиною розмови", чого до цього було недостатньо. "Але просто вказати на реалізм, наприклад, що кордони не будуть відкочені до того, якими всі хотіли б їх бачити в 2014 році, не є поступкою Владіміру Путіну.