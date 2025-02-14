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АНАЛІТИКА

Друга українська компанія розпочала експорт біометану до Європи

 

ПрАТ "Оріль Лідер", що входить до агроіндустріального холдингу МХП та має біометановий завод, 11 лютого експортувала 27,4 тис. куб м біометану, ставши другою українською компанією, що здійснила експорт біометану.

Про це повідомляє галузеве видання ExPro.

МХП експортувала біометан газопроводами через українсько-польський кордон до Німеччини. Покупцем біометану виступила компанія Vitol.
За матеріалами: Економічна правда
 

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