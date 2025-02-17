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АНАЛІТИКА

Укроборонпром та французька Thales International створять спільне підприємство

 

АТ "Українська оборонна промисловість" і французька компанія Thales International SAS підписали меморандум про створення спільного підприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у Телеграмі.

"Починаємо новий день Мюнхенської безпекової конференції із підписання важливого документа. АТ "Укроборонпром" і Thales International SAS домовились про створення спільного підприємства, й зафіксували ці домовленості на папері", - написав Сметанін.

За його словами, підприємство спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного звʼязку й оптико-електронних систем.

"Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales, і я радий, що це співробітництво поглиблюється до створення спільного підприємства", - додав Сметанін.
Ключові теги: Франція
 

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