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«Укроборонпром» підписав меморандум із данськими зброярами Weibel Scientific
10:06 17.02.2025 |
"Українська оборонна промисловість" (УОП) 15 лютого підписала меморандум про взаємопорозуміння з данською компанією Weibel Scientific.
Церемонія підписання відбулась на полях Мюнхенської конференції, повідомляє пресслужба української компанії.
"Це зміцнить обороноздатність України та сприятиме глибшій інтеграції вітчизняної оборонки в європейську оборонно-промислову та інноваційну базу", - кажуть в "Укроборонпромі".
Зазначається, що співпраця з данськими зброярами передбачає можливості створення служб технічного обслуговування та ремонту передових радіолокаційних рішень Weibel в Україні, спільну розробку нових технологій, створення спільного підприємства, взаємодію з навчальними закладами Данії та України тощо.
"Це партнерство сприятиме не лише закриттю нагальних потреб Сил оборони сьогодні, але й допомагає подальшому розвитку нашої радарної галузі. Йдеться про можливість розробляти нові радіолокаційні станції, які поєднують напрацювання, отримані на полі бою, та передові технології", - заявив гендиректор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.
Довідка. Weibel Scientific - данська компанія з розробки та виготовлення радіолокаційних станцій, які використовують безперервне випромінювання сигналу.
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