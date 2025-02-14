Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Другу з трьох збагачувальних фабрик Кропачова визнали банкрутом

 

Господарський суд Донецької області 13 лютого визнав банкрутом другу з трьох вугільних фабрик заарештованого бізнесмена Віталія Кропачова - ЦЗФ "Мирноградська" у прифронтовому Мирнограді. Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

Справа про банкрутство підприємства була порушена ще у березні 2021 року, до початку повномасштабної російської агресії, через борг на суму 288 000 грн перед ТОВ "Вуглекон"

У червні 2024 року ПрАТ "ЦЗФ Мирноградська" заарештували й передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами разом з іншими активами Кропачова, серед яких ще дві збагачувальні фабрики - "Україна" (біля Новогродівки, колишня "Росія") і "Україна" (в Українську).

Три місяці тому ЦЗФ "Україна" в Українську визнали банкрутом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес