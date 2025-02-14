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Другу з трьох збагачувальних фабрик Кропачова визнали банкрутом
17:43 14.02.2025 |
Господарський суд Донецької області 13 лютого визнав банкрутом другу з трьох вугільних фабрик заарештованого бізнесмена Віталія Кропачова - ЦЗФ "Мирноградська" у прифронтовому Мирнограді. Про це повідомляється на сайті Верховного суду.
Справа про банкрутство підприємства була порушена ще у березні 2021 року, до початку повномасштабної російської агресії, через борг на суму 288 000 грн перед ТОВ "Вуглекон"
У червні 2024 року ПрАТ "ЦЗФ Мирноградська" заарештували й передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами разом з іншими активами Кропачова, серед яких ще дві збагачувальні фабрики - "Україна" (біля Новогродівки, колишня "Росія") і "Україна" (в Українську).
Три місяці тому ЦЗФ "Україна" в Українську визнали банкрутом.
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