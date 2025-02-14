Кабмін включив Вінницяпобутхім до списку об'єктів великої приватизації

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану в рамках санкцій компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській Нєвской косметике. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Вінницяпобутхім виставлять на торги у травні 2025 року. Прогнозована ціна - не менше 288 млн грн, уточнює народний депутат Олексій Гончаренко.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Крайтекс-Сервіс попереджав, що націоналізація підприємства може зупинити виробництво на пів року, тому Агентство з розшуку та менеджменту активів запропонувало продати актив через систему Prozorro.Продажі без переривання процесу управління.

У грудні 2024 року 100% Вінницяпобутхім передали до управління Фонду держмайна.