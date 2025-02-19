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Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа
09:55 19.02.2025 |
У ніч на 19 лютого невідомі дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області. Росіяни стверджують, що на об'єкті почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, місцеві жителі розповіли каналу Mash, що о 02:45 за місцевим часом вони чули щонайменше три вибухи в районі НПЗ. Наразі в районі об'єкта пожежа. Також у соцмережах почали з'являтися перші кадри вогню.
Тим часом губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив інформацію і стверджує, що обійшлося без постраждалих
"На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У регіоні зберігається небезпека атаки БпЛА", - заявив він.
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