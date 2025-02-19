Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа

 

У ніч на 19 лютого невідомі дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області. Росіяни стверджують, що на об'єкті почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, місцеві жителі розповіли каналу Mash, що о 02:45 за місцевим часом вони чули щонайменше три вибухи в районі НПЗ. Наразі в районі об'єкта пожежа. Також у соцмережах почали з'являтися перші кадри вогню.

Тим часом губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив інформацію і стверджує, що обійшлося без постраждалих

"На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У регіоні зберігається небезпека атаки БпЛА", - заявив він.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5705
  0,0151
 0,04
EUR
 1
 43,4661
  0,0507
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2106  0,00 0,01 41,8963  0,05 0,11
EUR 43,2750  0,06 0,15 43,9200  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,03 0,07 41,5750  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес