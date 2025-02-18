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АНАЛІТИКА

IKEA поновить роботу ритейлу в Україні у 2025 році

 

Відкриття магазинів ІКЕА в Україні очікується у 2025 році, дата буде повідомлена офіційно компанією ІКЕА, повідомив "Інтерфакс-Україна" операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин.

"Є дуже обнадійлива інформація, що це точно станеться цього року, але є два сценарії. Першій - в Україні припиняться бойові дії, відповідно це станеться дуже-дуже швидко. Якщо бойові дії не припиняються, відкриття займе трохи більше часу. Фізично вони вже готові", - повідомив Лашин.

За його словами, ритейлер проводить щоденно дії по фізичному оновленню магазину (клінінг, частковий ремонт, заміна вивіски, вивіз старого товару тощо).

Як повідомила раніше "Інтерфакс-Україна" член правління Української асоціації меблярів (УАМ) Оксана Донска, з боку IKEA також вже є замовлення для українських виробників "на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів".

Як повідомлялося, у травні 2020 року відбувся офіційний запуск інтернет-магазину IKEA в Україні паралельно з пунктами видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і Metro Cash & Carry. У грудні-2020 відкрився третій пункт видачі в ТРЦ Lavina Mall. У 2021 році було відкрито перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

IKEA - заснована у Швеції нідерландська виробничо-роздрібна торговельна група, одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Входить до Ingka Group. IKEA (Inter IKEA Group) за підсумками 2024 фінансового року, який завершився 31 серпня, скоротив роздрібний продаж на 5,3% - до 45,1 млрд євро. Компанія за минулий рік відкрила 56 магазинів, загалом оперує 400 магазинами різного розміру та 174 пунктами планування та замовлення.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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