Фінансові новини
- |
- 19.02.25
- |
- 10:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії
10:47 19.02.2025 |
Країн ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, які спрямовані проти алюмінію, нафти та банківського сектору.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Це вже 16-й пакет санкцій ЄС із моменту повномасштабного вторгнення Росії. Він спрямований, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачає подальше посилення обмежень на експорт нафти.
До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого "тіньового флоту", які Росія використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції, повідомляють джерела, знайомі зі змістом пакету.
Новий пакет, який у середу вранці погодили посли всіх 27 країн ЄС, також містить санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України.
Водночас уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк стверджує, що "остаточно затвердять" нові санкції проти РФ наступного тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії
ТОП-НОВИНИ
|Сизранський НПЗ атакували дрони: на об'єкті почалася пожежа
|Макрон розповів, яким бачить розміщення європейських військ в Україні
|Трамп підтримав потенційне розміщення європейських військ в Україні
|Трамп каже, що Україні треба вибори, бо у Зеленського «рейтинг 4%»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЗМІ: Париж готує другу зустріч щодо України й безпеки Європи
|Politico: у ЄС готують пакет військової допомоги Україні на мінімум 6 млрд євро
|Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин
|США та Росія домовилися про 4 принципи за підсумками переговорів в Ер-Ріяді - Рубіо
|США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
|Стефанішина очікує, що Україна зрештою підпише угоду зі США про надра
Бізнес
|«OpenAI не продається»: рада директорів компанії категорично відкинула пропозицію Ілона Маска
|Tesla засудила багатьох китайців, які скаржилися на відмову гальм, місцевій пресі заборонено критикувати компанію
|ЄС пом'якшує правила щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу