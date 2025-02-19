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АНАЛІТИКА

Посли ЄС затвердили 16-ий пакет санкцій проти Росії

 

Країн ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, які спрямовані проти алюмінію, нафти та банківського сектору.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Це вже 16-й пакет санкцій ЄС із моменту повномасштабного вторгнення Росії. Він спрямований, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачає подальше посилення обмежень на експорт нафти.

До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого "тіньового флоту", які Росія використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції, повідомляють джерела, знайомі зі змістом пакету.

Новий пакет, який у середу вранці погодили посли всіх 27 країн ЄС, також містить санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України.

Водночас уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк стверджує, що "остаточно затвердять" нові санкції проти РФ наступного тижня.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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