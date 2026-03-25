Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль

Україна сподівається залучити у ​Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) кредит на $1,4 мільярда для закупівлі обладнання для видобутку газу.

Про це перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом.

"Обговорили ситуацію в українській енергосистемі, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак, та пріоритети відновлення. Зокрема, говорили про можливість залучення кредитної допомоги $1,4 млрд від DFC для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, і посилення співпраці з американським "Ексімбанком", - написав Шмигаль.

Він додав, що окремо під час зустрічі обговорювалися можливості для збільшення видобутку газу й нафти в Україні із залученням американських компаній.

Також сторони обговорили розвиток Вертикального газового коридору, можливості для використання українських газосховищ та розвиток одеського терміналу для транспортування нафти в Європу.

"Також повідомив міністру Райту про переговори з компаніями США щодо альтернативних джерел постачання дизелю. Розраховуємо на підтримку в цьому питанні з боку адміністрації", - додав Шмигаль.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9205
  0,0917
 0,21
EUR
 1
 50,8951
  0,0121
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5843  0,12 0,26 44,1714  0,11 0,24
EUR 50,5667  0,12 0,24 51,2862  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7400  0,28 0,64 43,7900  0,26 0,59
EUR 50,7252  0,43 0,85 50,7657  0,41 0,80

