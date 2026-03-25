Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль

Україна сподівається залучити у ​Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) кредит на $1,4 мільярда для закупівлі обладнання для видобутку газу.

Про це перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом.

"Обговорили ситуацію в українській енергосистемі, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак, та пріоритети відновлення. Зокрема, говорили про можливість залучення кредитної допомоги $1,4 млрд від DFC для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, і посилення співпраці з американським "Ексімбанком", - написав Шмигаль.

Він додав, що окремо під час зустрічі обговорювалися можливості для збільшення видобутку газу й нафти в Україні із залученням американських компаній.

Також сторони обговорили розвиток Вертикального газового коридору, можливості для використання українських газосховищ та розвиток одеського терміналу для транспортування нафти в Європу.