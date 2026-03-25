Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко зазначила 4 млн 764 тис. 661 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2025 рік.

Зокрема, в 2025 році її заробітна плата становила 1 371 937 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими угодами від Київської школи економіки (KSE) - 3 243 529 грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими угодами від Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного - 5 195 грн, дохід від надання майна в оренду - 144 тис. грн., а дочка задекларувала 513 212 грн на оплату навчання від батька.

Також вона зазначила 138,7 тис. грн на банківських рахунках, 100 тис. грн - гарантійна застава за договором оренди і $10 тис. готівкою.

Свириденко володіє квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові та ще 25% квартири (87,5 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (92,7 кв. м) у Києві.

Крім того, вона користується автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Як повідомлялося, Свириденко задекларувала 704 тис. грн доходів за 2019 рік, 826 тис. грн доходів за 2020 рік, 742 тис. грн доходів за 2021 рік, 975 тис. грн доходів за 2022 рік, 1,9 млн грн доходів за 2023 рік і 4,4 млн грн доходів за 2024 рік.