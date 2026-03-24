Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%

Державна служба статистики зафіксувала аномально різке зростання індексу цін виробників у лютому - на 22,3% у місячному вираженні. Востаннє такі стрибки фіксували на початку 1995 року, свідчать дані Держстату.

Держстат наголосив, що йдеться про "разове, нетипове відхилення", пов'язане з підвищенням цінових обмежень на ринку електроенергії (так званих прайс-кепів) 16 січня 2026 року, коли Україні терміново були потрібні значні обсяги імпорту електроенергії через руйнування Росією внутрішньої генерації.

"З огляду на регуляторний характер цього чинника поточний ціновий сплеск не свідчить про формування стійкої інфляційної тенденції та не є підставою для надмірно песимістичних оцінок щодо подальшої динаміки", - повідомив Держстат.



