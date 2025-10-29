Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 00:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
23:25 28.10.2025 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок, 28 жовтня, наказав Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарити по Сектору Гази через порушення перемир'я палестинським терористичним угрупованням ХАМАС.
"Після консультацій з питань безпеки прем'єр-міністр Нетаньяху наказав військовим негайно завдати потужних ударів по Сектору Гази", - повідомили
в канцелярії прем'єра.
Раніше Ізраїль заявив про обстріл своїх сил у південній Газі, пише агенція Associated Press. Крім того, повідомлялося, що ізраїльські військові потрапили під обстріл у місті Рафах й відкрили вогонь у відповідь.
Після наказу Нетаньяху угруповання ХАМАС оголосило, що відкладає заплановану на вівторок передачу тіла загиблого заручника.
Друге порушення припинення вогню
Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом у Секторі Гази набув чинності 10 жовтня. Згідно з мирним планом, після обміну заручників та ув'язнених має розпочатися нова фаза переговорів, спрямована на остаточне врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.
Проте, вже 19 жовтня ізраїльська армія звинуватила угруповання ХАМАС у порушенні припинення вогню, внаслідок якого двоє солдатів загинули. У відповідь Ізраїль завдав ударів по десятках цілей ХАМАС по всьому Сектору Гази та призупинив доставку гуманітарної допомоги до регіону.
Наступного дня, 20 жовтня, армія Ізраїлю оголосила, що повертається до дотримання умов припинення вогню.
Тим часом президент США Дональд Трамп погрожує роззброїти ХАМАС силою, якщо бойовики не зроблять це добровільно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
|Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
|Стармер закличе «коаліцію рішучих» зміцнити далекобійні спроможності України
Бізнес
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas
|Величезне оновлення Windows 11 принесе нове меню «Пуск» і більше помітних змін, ніж 25H2
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink