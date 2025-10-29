Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок, 28 жовтня, наказав Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарити по Сектору Гази через порушення перемир'я палестинським терористичним угрупованням ХАМАС.

"Після консультацій з питань безпеки прем'єр-міністр Нетаньяху наказав військовим негайно завдати потужних ударів по Сектору Гази", - повідомили

в канцелярії прем'єра.

Раніше Ізраїль заявив про обстріл своїх сил у південній Газі, пише агенція Associated Press. Крім того, повідомлялося, що ізраїльські військові потрапили під обстріл у місті Рафах й відкрили вогонь у відповідь.

Після наказу Нетаньяху угруповання ХАМАС оголосило, що відкладає заплановану на вівторок передачу тіла загиблого заручника.

Друге порушення припинення вогню

Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом у Секторі Гази набув чинності 10 жовтня. Згідно з мирним планом, після обміну заручників та ув'язнених має розпочатися нова фаза переговорів, спрямована на остаточне врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Проте, вже 19 жовтня ізраїльська армія звинуватила угруповання ХАМАС у порушенні припинення вогню, внаслідок якого двоє солдатів загинули. У відповідь Ізраїль завдав ударів по десятках цілей ХАМАС по всьому Сектору Гази та призупинив доставку гуманітарної допомоги до регіону.

Наступного дня, 20 жовтня, армія Ізраїлю оголосила, що повертається до дотримання умов припинення вогню.

Тим часом президент США Дональд Трамп погрожує роззброїти ХАМАС силою, якщо бойовики не зроблять це добровільно.