Вскрыть кубышку с депозитом. Как мэров заставят ритмично тратить деньги

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вскрыть кубышку с депозитом. Как мэров заставят ритмично тратить деньги

14:04 25.01.2019 |

Экономика

 Алексей КУЩ / Депозитные ставки

Кабмин запретил местным бюджетам в 2019 г. размещать временно свободные средства на банковских депозитах. Что это - проявление административного ретроградства или попытка повысить эффективность использования средств на местах?

Когда низы не очень хотят

Реформа местного самоуправления, которая осуществляется в Украине, носит не революционный, а эволюционный характер. Не местные органы власти являются основными драйверами процесса, а Киев, который активирует децентрализацию, в том числе и под нажимом внешних кредиторов, усматривающих в этом ключ для активации экономических процессов на местном уровне. Выходит, что региональные центры получают даже больше, чем могут эффективно освоить.

По сути, это процесс децентрализации сверху, а не снизу, когда низы, может, еще и не так хотят, но верхи способны расширять пропорцию бюджетного перераспределения в пользу низовых уровней.

Однако реформа бюджетной децентрализации интересна для экономики в целом, но не как вечный процесс наращивания капитализации местных бюджетов.

Итак, цель номер один - активация экономических процессов на микроуровне и улучшение качества низовых слоев предпринимательской среды, для чего эти самые слои и нужно насыщать при помощи дополнительных финансовых поступлений.

Логика здесь вполне понятна: на местах лучше знают, какие школы ремонтировать и какие новые дороги прокладывать, да и контроль за эффективностью использования бюджетных средств легче наладить именно там, где они расходуются. В прежние годы госпрограммы финансирования региональных проектов осуществлялись из общего котла, для чего ходоки из регионов шли с челобитными в Киев, запасаясь "корзинками с куличами". Любая системная коррупция тонула в этом общегосударственном казане, и выявить, сколько "мяса" в нем плавает, можно было лишь на вкус, то есть без называния фамилий "кулинаров".

Нельзя сказать, что нынче мы живем в условиях абсолютно эффективного использования бюджетных ресурсов, но выявить очередную партию "пожарных машин" легче на мелководье местных бюджетов, чем в океане общегосударственной сметы расходов.

Пирог на 561 млрд

В 2019 г. ресурсы на местах существенно увеличатся. Как обычно, их доходы будут состоять из трех основных частей. Базовый ресурс - это доходы местных бюджетов, которые возрастут до 291,1 млрд грн и с учетом реверсной дотации, перечисляемой в бюджет, в итоге составят 284,3 млрд грн. Даже с учетом реверсной дотации ресурсы местных органов власти вырастут на 12%, добавив в копилку местных бюджетов дополнительные 27 млрд грн, то есть эквивалент одного миллиарда долларов.

Вторым источником пополнения станут субвенции из центрального госбюджета в размере 257,3 млрд грн, которые будут распределяться по нескольким направлениям, в частности, социальная субвенция составит 122 млрд грн, образовательная - 71 млрд грн.

Кроме того, базовая дотация для регионов с пониженной налогоспособностью составит 10,3 млрд грн, а средства, выделяемые госфондом регионального развития (ГФРР), - 9,1 млрд грн.

 Источник: Закон "О госбюджете Украины на 2019 год"

В сумме местные бюджеты в 2019-м смогут рассчитывать на 561 млрд грн, из них в ручном режиме будут перераспределяться лишь средства ГФРР, то есть всего 1,6% от плановых поступлений.

Также в текущем году планируется дополнительно расширить налоговую базу для формирования местных бюджетов. Им будет передано 5% ренты, собираемой за добычу природных ресурсов, подоходный налог с физических лиц, взимаемый с доходов, полученных от сдачи в аренду земельных участков, 13,44% акцизного сбора с продажи топлива. При этом все указанные выше фискальные направления в ближайшее время будут иметь лишь нарастающую динамику по сборам, то есть местным органам власти передан не "пустой орех", а реальные источники наполнения их казны. Но это все процесс. А как же цель?

Круглый счет вместо дорог

По данным Офиса финансового и экономического анализа при Верховной Раде, остатки на депозитных счетах в банках органов местного самоуправления (ОМС) за пять лет резко возросли до 15 млрд грн. При этом около 2% депозитов местных властей оказались в проблемных банках. За первое полугодие 2018-го количество ОМС, которые размещали депозиты, выросло с 91 до 286.

 Источник: Офис финансового и экономического анализа при ВРУ

Сейчас рынок депозитов местных органов власти поделен между несколькими госбанками: Укргазбанк (35% рынка), Приватбанк (33%), Ощадбанк (27%) и Укрэксимбанк (5%).

Наибольший объем депозитов как раз в тех областях, где должны осуществляться самые капиталоемкие инфраструктурные проекты: Донецкая (4 млрд грн), Днепропетровская (2,2 млрд грн), Харьковская (1,2 млрд грн). По сути, вместо того чтобы активизировать улучшение региональной инфраструктуры, данные регионы увлеклись банальным зарабатыванием пассивных доходов.

Примечательно, что в сравнении с 2016 г. ставка по депозитам сократилась с 20 до 10,5% и на данный момент не соответствует ни учетной ставке НБУ (18%), ни годовой инфляции (10,9%). Для сравнения: в 2018-м Львов выпустил муниципальные облигации на 440 млн грн с доходностью 17,89%. То есть, когда местным властям нужны деньги, они занимают их под 18%, а когда этих денег у них много, они готовы отдать их значительно дешевле. Даже с учетом банковской маржи получается слишком щедро.

Ситуация противоречивая. С одной стороны, местные бюджеты получают усиленные источники финансирования, а с другой - не спешат превращать их в новые дороги, школы, больницы. Как, например, в том же Львове, где, с одной стороны, не было нормального мусорного полигона, а с другой - был кругленький депозит в банке.

Повышенная коррупциогенность

Несмотря на фактическое распределение рынка депозитов ОМС между группой госбанков, этот финансовый инструмент обладает повышенной коррупциогенностью на уровне ставок по депозитам. С одной стороны, никто не упрекнет госбанк, что он привлекает дешевый ресурс. А с другой - скидка на проценте, когда на рынке доходность составляет 14-16%, а по депозитам местных органов самоуправления - 10% тоже дорогого стоит.

Если 2-3% от суммы потенциально недоначисленных процентов уходит "хитрому мэру", на хлеб с маслом хватит, особенно учитывая, что депозиты некоторых городов составляют сотни миллионов гривень, а в целом по отдельным областям - миллиарды.

Интересно составить платежный календарь банка, привлекающего депозит ОМС: какие кредиты и кому выдавались в течение месяца с момента его размещения. Многие вопросы отпадут сами собой.

Запрет на размещение депозитов для местных бюджетов должен стимулировать их не только эффективно осваивать имеющиеся финансовые ресурсы, но и делать это ритмично.

В прошлые годы ОМС в течение бюджетного года держали депозиты в банках и лишь в ноябре-декабре начинали лихорадочно их осваивать, дабы остатки на бюджетных расходных статьях "не сгорели", то есть не были списаны в доход государства 31 декабря, как это и предписано бюджетным законодательством.

В результате страдает не только качество работ, когда асфальт кладут просто в ледяную жижу, а детские садики утепляют отсыревшей минватой, но и общая финансовая стабильность. Подвижки курса гривни в декабре в сторону девальвации как раз и вызваны этими факторами: получателю бюджетных средств, у которого цель освоить их, а не дать качественный продукт, все равно - по какому курсу он будет покупать импортный товар.

Таким образом, местные органы власти должны понимать, что их ресурсная база служит людям, а не банкам и мэрам. Хотя решение правительства наверняка будет атаковано как банковским лобби, так и мэрами. Последние уже заявили, что подобный запрет вызовет инфляцию и проедание, ведь деньги поступят на потребительский рынок, вместо того чтобы абсорбироваться банками. Это само по себе абсурдно, ведь бюджетные ресурсы как раз и предназначены для того, чтобы их тратить, стимулируя региональные экономические процессы. И банковская абсорбция бюджетных денег никак не вписывается в общую бюджетную логику.

Сейчас удельный вес собственных доходов ОМС в их общем размере составляет 49%, увеличившись по сравнению с 2018 г. на 3,5%. О завершении первого этапа реформы можно будет говорить лишь тогда, когда данный показатель превысит 60%, то есть не ранее чем через лет пять. За этот период ОМС должны научиться не только получать, но и эффективно использовать доступный финансовый ресурс. Ну а людям пора осознать, что если не вывозится мусор или заглушены вентили подачи газа, то, условно говоря, следует блокировать дороги местного значения, а не общегосударственные.
 

ПО РУБРИКАМ

15:48 Норматив достаточности регулятивного капитала банков в декабре вырос на 0,66 п. п. до 16,18%

15:24 Долларовый индекс снижается 25 января на информации об аресте бывшего советника Трампа

15:16 IT-компании пятый год подряд лидируют в структуре спроса на офисы в Киеве

12:28 НБУ продал 24 января банкам депозитные сертификаты на 22 764 млн гривен

12:25 Справочный курс гривни опустился на 2,98 коп. до 27,8241 грн

11:48 Банки Украины 25 января увеличили портфель ОВГЗ на 3,48 млрд грн

11:19 Курсы валют по карточным операциям на 25.01.19

11:05 Остатки средств на корсчетах банков 25.01.19

11:00 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.01.19

10:54 Биржи АТР 25 января закрылись в основном ростом перед торговыми переговорами США и Китая

10:41 23 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $54,6 млн до $335,4 млн

09:39 НБУ в 2018 выдал 2,1 тыс. е-лицензий физлицам, по которым население вывело за границу $45,5 млн

09:20 Все банки предоставляют информацию в кредитный реестр НБУ

07:44 Биржи США закрылись 24 января разнонаправленно на статистике и отсутствии решения по «шатдауну»

24.01 Бизнес получил деньги по НДС и поднял курс доллара на межбанке 24 января

• дальше…

15:44 В Украине будут существовать две модели предоставления субсидий — министр

14:28 На АЗС в Киеве 25 января еще немного снизились цены на автомобильный газ

14:22 Цены на нефть слабо меняются 25 января, завершают неделю в минусе

14:15 Украина в 2018г увеличила добычу нефти на 5,3%, газоконденсата - на 1,2%

14:04 Вскрыть кубышку с депозитом. Как мэров заставят ритмично тратить деньги

11:48 Банки Украины 25 января увеличили портфель ОВГЗ на 3,48 млрд грн

10:49 Общий госдолг по итогам 2018 года увеличился на 2,6% до $78,3 млрд

24.01 За день казначейство перечислило 6 млрд грн возмещения НДС

24.01 Украина и Швейцария подписали протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения

24.01 Объем выполненных стройработ в Украине в 2018г вырос на 4,4% - Госстат

• дальше…

15:32 Бывшего советника Трампа Роджера Стоуна задержали по «российскому делу»

13:01 Страны НАТО увеличат оборонные расходы на $100 млрд - генсек

12:54 ЕС открыл производство против Австрии из-за новой системы выплат на ребенка

12:10 Президент от США против президента от РФ: как Венесуэла обострила мировые конфликты

09:49 Как сильно Турция зависит от Запада?

09:00 Форум в Давосе: Сорос опасается китайских технологий

08:32 Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана

08:20 Докладчик по РФ: в Европарламенте меняется отношение к России

08:12 В Сенате США подготовили резолюцию об отмене проекта «Северный поток-2»

08:01 Сенат США не смог решить бюджетный спор

24.01 Сколько миллиардов может потерять Путин в Венесуэле

24.01 Как выжить в белорусской глубинке на среднюю зарплату

24.01 Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft

24.01 Розничный рынок Китая станет крупнейшим в мире в 2019 году

24.01 Навальный основал собственный профсоюз

• дальше…

15:16 IT-компании пятый год подряд лидируют в структуре спроса на офисы в Киеве

24.01 За время действия «строительной амнистии» украинцы узаконили около 9 тыс. домов

24.01 Цифровое радио. Когда Украина откажется от FM

21.01 В Украине почти 5 тысяч миллионеров, самому младшему - 7 лет

21.01 Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в конце февраля

18.01 В Украине возрождается интерес к доходным домам

18.01 Первую платную дорогу в Польшу начнут строить в 2020 году

18.01 К «охоте на зайцев» в киевском транспорте подключат полицейских

18.01 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

17.01 В Украине предлагают оформлять водительские права онлайн

17.01 «Карточкой киевлянина» теперь можно рассчитаться в наземном транспорте

15.01 9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

14.01 В пяти областях Украины запустят телемедицину

11.01 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

10.01 В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года

• дальше…

13:37 Зеленский задекларировал 7,3 млн гривен доходов, 23,2 млн сбережений, квартиру кипрской компании в Киеве и квартиру в Ялте

24.01 Азовская сессия ПАСЕ: чем важно для Украины новое решение из Страсбурга

24.01 Заложница мессианства: Почему у Тимошенко получился прокол с VIP-агитаторами на съезде

24.01 Суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы

24.01 Многозначительная пауза Вакарчука с окончательным решением насчет его политического будущего явно излишне затянулась

24.01 ПАСЕ призвала РФ освободить украинских моряков и обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив

24.01 Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, убежден Порошенко

24.01 Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны

23.01 Зачем Садовому троллить Тимошенко

23.01 Третья попытка: Как Тимошенко «подменяла» собой сотую годовщину Воссоединения

23.01 Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17

22.01 Ягланд хочет перераспределить полномочия в Совете Европы ради возвращения России

22.01 Освобождение моряков и миссия в Керченском проливе: проект доклада ПАСЕ по Азову

22.01 Судебные схемы Сытника. Зачем НАБУ уподобилось телефонному террористу

21.01 Доклад по Азову в ПАСЕ представит немец, против которого голосовали украинцы

• дальше…

12:39 Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson

11:37 Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки

08:52 «Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.

08:32 Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана

24.01 Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft

24.01 Vivo показала свой «цельнолитой» смартфон без разъемов и кнопок

24.01 Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды

24.01 Топ-6 крупнейших производителей компьютеров в мире

24.01 Uber займется разработкой беспилотных электровелосипедов и самокатов

23.01 Boeing провел первые испытания беспилотного аэротакси

23.01 Meizu представила смартфон без разъемов и кнопок

23.01 Джон Макафи сбежал от властей США из-за обвинений в налоговом мошенничестве

23.01 Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году

23.01 Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим

23.01 Президент Xiaomi продемонстрировал складной смартфон с гибким экраном, превращающийся в планшет

• дальше…

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно