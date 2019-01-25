Вскрыть кубышку с депозитом. Как мэров заставят ритмично тратить деньги

Алексей КУЩ / Депозитные ставки

Кабмин запретил местным бюджетам в 2019 г. размещать временно свободные средства на банковских депозитах. Что это - проявление административного ретроградства или попытка повысить эффективность использования средств на местах?

Когда низы не очень хотят

Реформа местного самоуправления, которая осуществляется в Украине, носит не революционный, а эволюционный характер. Не местные органы власти являются основными драйверами процесса, а Киев, который активирует децентрализацию, в том числе и под нажимом внешних кредиторов, усматривающих в этом ключ для активации экономических процессов на местном уровне. Выходит, что региональные центры получают даже больше, чем могут эффективно освоить.

По сути, это процесс децентрализации сверху, а не снизу, когда низы, может, еще и не так хотят, но верхи способны расширять пропорцию бюджетного перераспределения в пользу низовых уровней.

Однако реформа бюджетной децентрализации интересна для экономики в целом, но не как вечный процесс наращивания капитализации местных бюджетов.

Итак, цель номер один - активация экономических процессов на микроуровне и улучшение качества низовых слоев предпринимательской среды, для чего эти самые слои и нужно насыщать при помощи дополнительных финансовых поступлений.

Логика здесь вполне понятна: на местах лучше знают, какие школы ремонтировать и какие новые дороги прокладывать, да и контроль за эффективностью использования бюджетных средств легче наладить именно там, где они расходуются. В прежние годы госпрограммы финансирования региональных проектов осуществлялись из общего котла, для чего ходоки из регионов шли с челобитными в Киев, запасаясь "корзинками с куличами". Любая системная коррупция тонула в этом общегосударственном казане, и выявить, сколько "мяса" в нем плавает, можно было лишь на вкус, то есть без называния фамилий "кулинаров".

Нельзя сказать, что нынче мы живем в условиях абсолютно эффективного использования бюджетных ресурсов, но выявить очередную партию "пожарных машин" легче на мелководье местных бюджетов, чем в океане общегосударственной сметы расходов.

Пирог на 561 млрд

В 2019 г. ресурсы на местах существенно увеличатся. Как обычно, их доходы будут состоять из трех основных частей. Базовый ресурс - это доходы местных бюджетов, которые возрастут до 291,1 млрд грн и с учетом реверсной дотации, перечисляемой в бюджет, в итоге составят 284,3 млрд грн. Даже с учетом реверсной дотации ресурсы местных органов власти вырастут на 12%, добавив в копилку местных бюджетов дополнительные 27 млрд грн, то есть эквивалент одного миллиарда долларов.

Вторым источником пополнения станут субвенции из центрального госбюджета в размере 257,3 млрд грн, которые будут распределяться по нескольким направлениям, в частности, социальная субвенция составит 122 млрд грн, образовательная - 71 млрд грн.

Кроме того, базовая дотация для регионов с пониженной налогоспособностью составит 10,3 млрд грн, а средства, выделяемые госфондом регионального развития (ГФРР), - 9,1 млрд грн.

Источник: Закон "О госбюджете Украины на 2019 год"

В сумме местные бюджеты в 2019-м смогут рассчитывать на 561 млрд грн, из них в ручном режиме будут перераспределяться лишь средства ГФРР, то есть всего 1,6% от плановых поступлений.

Также в текущем году планируется дополнительно расширить налоговую базу для формирования местных бюджетов. Им будет передано 5% ренты, собираемой за добычу природных ресурсов, подоходный налог с физических лиц, взимаемый с доходов, полученных от сдачи в аренду земельных участков, 13,44% акцизного сбора с продажи топлива. При этом все указанные выше фискальные направления в ближайшее время будут иметь лишь нарастающую динамику по сборам, то есть местным органам власти передан не "пустой орех", а реальные источники наполнения их казны. Но это все процесс. А как же цель?

Круглый счет вместо дорог

По данным Офиса финансового и экономического анализа при Верховной Раде, остатки на депозитных счетах в банках органов местного самоуправления (ОМС) за пять лет резко возросли до 15 млрд грн. При этом около 2% депозитов местных властей оказались в проблемных банках. За первое полугодие 2018-го количество ОМС, которые размещали депозиты, выросло с 91 до 286.

Источник: Офис финансового и экономического анализа при ВРУ

Сейчас рынок депозитов местных органов власти поделен между несколькими госбанками: Укргазбанк (35% рынка), Приватбанк (33%), Ощадбанк (27%) и Укрэксимбанк (5%).

Наибольший объем депозитов как раз в тех областях, где должны осуществляться самые капиталоемкие инфраструктурные проекты: Донецкая (4 млрд грн), Днепропетровская (2,2 млрд грн), Харьковская (1,2 млрд грн). По сути, вместо того чтобы активизировать улучшение региональной инфраструктуры, данные регионы увлеклись банальным зарабатыванием пассивных доходов.

Примечательно, что в сравнении с 2016 г. ставка по депозитам сократилась с 20 до 10,5% и на данный момент не соответствует ни учетной ставке НБУ (18%), ни годовой инфляции (10,9%). Для сравнения: в 2018-м Львов выпустил муниципальные облигации на 440 млн грн с доходностью 17,89%. То есть, когда местным властям нужны деньги, они занимают их под 18%, а когда этих денег у них много, они готовы отдать их значительно дешевле. Даже с учетом банковской маржи получается слишком щедро.

Ситуация противоречивая. С одной стороны, местные бюджеты получают усиленные источники финансирования, а с другой - не спешат превращать их в новые дороги, школы, больницы. Как, например, в том же Львове, где, с одной стороны, не было нормального мусорного полигона, а с другой - был кругленький депозит в банке.

Повышенная коррупциогенность

Несмотря на фактическое распределение рынка депозитов ОМС между группой госбанков, этот финансовый инструмент обладает повышенной коррупциогенностью на уровне ставок по депозитам. С одной стороны, никто не упрекнет госбанк, что он привлекает дешевый ресурс. А с другой - скидка на проценте, когда на рынке доходность составляет 14-16%, а по депозитам местных органов самоуправления - 10% тоже дорогого стоит.

Если 2-3% от суммы потенциально недоначисленных процентов уходит "хитрому мэру", на хлеб с маслом хватит, особенно учитывая, что депозиты некоторых городов составляют сотни миллионов гривень, а в целом по отдельным областям - миллиарды.

Интересно составить платежный календарь банка, привлекающего депозит ОМС: какие кредиты и кому выдавались в течение месяца с момента его размещения. Многие вопросы отпадут сами собой.

Запрет на размещение депозитов для местных бюджетов должен стимулировать их не только эффективно осваивать имеющиеся финансовые ресурсы, но и делать это ритмично.

В прошлые годы ОМС в течение бюджетного года держали депозиты в банках и лишь в ноябре-декабре начинали лихорадочно их осваивать, дабы остатки на бюджетных расходных статьях "не сгорели", то есть не были списаны в доход государства 31 декабря, как это и предписано бюджетным законодательством.

В результате страдает не только качество работ, когда асфальт кладут просто в ледяную жижу, а детские садики утепляют отсыревшей минватой, но и общая финансовая стабильность. Подвижки курса гривни в декабре в сторону девальвации как раз и вызваны этими факторами: получателю бюджетных средств, у которого цель освоить их, а не дать качественный продукт, все равно - по какому курсу он будет покупать импортный товар.

Таким образом, местные органы власти должны понимать, что их ресурсная база служит людям, а не банкам и мэрам. Хотя решение правительства наверняка будет атаковано как банковским лобби, так и мэрами. Последние уже заявили, что подобный запрет вызовет инфляцию и проедание, ведь деньги поступят на потребительский рынок, вместо того чтобы абсорбироваться банками. Это само по себе абсурдно, ведь бюджетные ресурсы как раз и предназначены для того, чтобы их тратить, стимулируя региональные экономические процессы. И банковская абсорбция бюджетных денег никак не вписывается в общую бюджетную логику.

Сейчас удельный вес собственных доходов ОМС в их общем размере составляет 49%, увеличившись по сравнению с 2018 г. на 3,5%. О завершении первого этапа реформы можно будет говорить лишь тогда, когда данный показатель превысит 60%, то есть не ранее чем через лет пять. За этот период ОМС должны научиться не только получать, но и эффективно использовать доступный финансовый ресурс. Ну а людям пора осознать, что если не вывозится мусор или заглушены вентили подачи газа, то, условно говоря, следует блокировать дороги местного значения, а не общегосударственные.