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Корецький анонсував надходження майже $690 млн від МВФ для України
08:50 21.07.2026 |
Україна найближчими днями отримає близько 690 млн доларів від Міжнародного валютного фонду.
Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.
«Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування. Це відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів. Після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становитиме близько 2,2 млрд доларів», - зазначив Корецький.
Він підкреслив, що усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня були виконані.
У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми.
«Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу», - наголосив Корецький.
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