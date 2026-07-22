Корецький анонсував надходження майже $690 млн від МВФ для України

Україна найближчими днями отримає близько 690 млн доларів від Міжнародного валютного фонду.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.

«Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування. Це відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів. Після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становитиме близько 2,2 млрд доларів», - зазначив Корецький.

Він підкреслив, що усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня були виконані.

У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми.

«Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу», - наголосив Корецький.