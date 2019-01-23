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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин запретил городам размещать бюджетные средства на депозитах

22:48 23.01.2019 |

Экономика

 

Министерство финансов запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января.

Запрет касается средств общего фонда местных бюджетов и действует до 31 декабря 2019 года.

"Средства, зачисляемые в общий фонд местных бюджетов, не работают на жителей местных общин (в виде поддержки, мероприятий, предоставления более качественных услуг), зато накапливаются и отвлекаются на длительное время бюджетного процесса", - аргументирует министерство мотивацию запрета.

Этот проект постановления лишает города возможности получать дополнительные поступления в местные бюджеты в виде процентов с размещенных депозитов. При этом есть возможность вкладывать эти средства в ценные бумаги, говорится в сопроводительных документах к проекту постановления.

По данным Государственной казначейской службы, с начала 2018 года местные бюджеты разместили на банковских депозитах 18 млрд грн средств общего фонда, и почти 8 млрд грн спецфонда. Ставка по депозитам составляла 9-10%.

Многомиллиардные остатки средств местных бюджетов на банковских счетах всегда вызывали критику как со стороны правительства в целом, так и министерства финансов в частности.

Запрет Минфина вызвал жесткую критику со стороны представителей местных органов власти. Это были средства, к которым у правительства не было доступа - города сохраняли их в банках.

По словам исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, запрет размещать средства на депозитах для правительства означает возможность тратить их на собственные нужды, перекрывать кассовые разрывы бюджета.

"Если вся эта денежная масса будет направлена ​​на "проедание", то это ускорит инфляцию", - говорит Слобожан.

Аналогичный эффект будет, если местные органы власти начнут тратить эти средства на текущие нужды.

"Отныне местные органы власти не смогут аккумулировать средства на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Пострадают, прежде всего, государственные банки, в которых города держали свои депозиты", - добавляет он.

Также, прогнозирует Слобожан, не исключены массовые судебные иски, ведь города подписали договоры с банками.

"Помимо прочего, это ставит под угрозу реализацию проектов на условиях софинансирования, ведь теперь у местных бюджетов не будет средств на свой вклад наравне с государством", - резюмировал он.

Во время заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил главным разработчикам вместе с секретариатом Кабмина "доработать и оформить принятые акты (и этот проект постановления включительно) согласно регламентным требованиям".
По материалам: Экономическая правда
 

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