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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ

 

20 июля на сайте ВТО был опубликован финальный отчет группы экспертов по результатам рассмотрения спора Россия vs Украина - Антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония (DS493).

Согласно этому отчету, Украина допустила ошибки в процедуре установления демпинговой маржи для российских производителей нитрата аммония. А соответственно, действующие защитные пошлины должны быть отменены.

Впрочем, в украинском правительстве такое решение считают своей победой. ВТО признал право Украины использовать принцип газовой корректировки, а значит, у страны есть возможность провести новое расследование и снова наложить ограничения на российский импорт.

Учитывая важность этого дела, мы предложили юристу подробнее рассмотреть отчет ВТО.

* * * * *

Анжела Махинова, партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Как известно, основная часть добычи и реализации газа в России принадлежит государственному предприятию "Газпром" и его аффилированным лицам. Также "Газпрому" принадлежит монопольное право на экспорт газа из России. При этом цены на газ для российских производителей регулируются государством (в те или иные периоды говорится о фиксированных оптовых ценах или предельных минимальных и максимальных ценах и т.д.).

Как следствие, российские производители имеют доступ к газу по цене в 3-5 раз (в зависимости от периода) ниже, чем тот же газ продается на экспорт и используется производителями-конкурентами в третьих странах. Кроме этого, в разные периоды цена газа для российских производителей была даже ниже себестоимости "Газпрома" и соответственно была убыточной для него.

Понятно, что при таком формирования цен в отрасли, где газ является основным сырьем (это химические предприятия, металлурги, производители отдельных строительных материалов и т.п.), сразу становятся неконкурентными с российскими производителями как на внутреннем, так и на экспортных рынках.

При вступлении в ВТО Россия обязалась устранить указанную диспропорцию между ценами для внутреннего рынка и для экспорта.

Однако этого так и не произошло. Как следствие, для борьбы с подобными недобросовестными практиками члены ВТО, например ЕС, применяют различные формы газовой корректировки в расследованиях против России.

В далеком 2007 году украинские производители нитрата аммония почувствовали первую необходимость защитить украинский рынок от российских удобрений. С этой целью было инициировано антидемпинговое расследование, которое завершилось в 2008 году применением антидемпинговых мер.

К сожалению, указанные меры были не очень эффективны. Во-первых, размер установленных пошлин был незначительным - от 9,76% до 11,91% (в зависимости от производителя). Во-вторых, один из самых крупных российских производителей - Группа "ЕвроХим" - оспорил решение о применении мер в суде. По результатам рассмотрения спора указанное решение в части Группы "ЕвроХим" было беспрецедентно отменено судом и к Группе "ЕвроХим" спорно, на наш взгляд, применялась 0% антидемпинговая пошлина.

Указанная неэффективность мер усилилась в разы после газового конфликта между Украиной и Россией в 2009 году, когда Украина стала получать газ по очень высоким ценам, в отличие от российских производителей.

Например, в 2013 году (исследуемый период в рамках пересмотра) цена газа для российских производителей была 119 долларов США за тысячу м3, для стран ближнего зарубежья - 260 долларов США за тысячу м3, для стран дальнего зарубежья - 400 долларов США за тысячу м3, для Украины - 321 за тысячу м3, и это со 100-долларовой скидкой за Харьковские соглашения. При этом цена газа в структуре себестоимости нитрата аммония составляет 70-80%!

В результате, в 2013 году украинские производители нитрата аммония были поставлены перед вопросом выживания. В этой связи был инициирован промежуточный пересмотр антидемпинговых мер, по результатам которого удалось существенно увеличить размер антидемпинговой пошлины до 20,51%-36,03%. Это стало возможным благодаря тому, что Министерство экономического развития и торговли Украины по инициативе украинских производителей впервые применило газовую корректировку при расчете демпинговой маржи.

После того как Россия проиграла в Украине все суды (в том числе Верховный суд Украины подтвердил правильность новых антидемпинговых пошлин), 7 мая 2015 года Россия инициировала спор в ВТО, рассмотрение которого заняло практически три года.

Каковы же результаты?

Безусловно, спор был комплексным и касался многих различных аспектов пересмотра 2013 года, как материальных, так и процессуальных. Какие-то вопросы были решены в пользу России, а в каких-то вопросах Украине удалось отстоять свою правоту.

Поскольку в рамках статьи не представляется возможным проанализировать все вопросы, мы сосредоточимся на анализе наиболее основных, по нашему мнению.

В части газовой корректировки группа экспертов подтвердила, что в ходе проведения антидемпинговых расследований страна, проводившая расследование, имеет право применять корректировки стоимости основного сырья и материалов иностранного производителя, если существуют доказательства, подтверждающие необоснованность такой стоимости.

В данном споре группа экспертов более четко расставила акценты по данному вопросу, в отличие от спора Аргентина - Биодизель (DS473), по результатам которого применение корректировок себестоимости выглядело достаточно спорным. Украина фактически восстановила определенный баланс по применению корректировок.

Однако в рамках пересмотра 2013 года, по мнению группы экспертов, министерство из-за ряда процессуальных нарушений не собрало достаточно доказательств, которые бы обосновывали необходимость применения газовой корректировки в том конкретном процессе. Министерство впервые применяло газовую корректировку и понятно, что могло не знать всех тонкостей и деталей.

Безусловно, с глобальной точки зрения этот результат имеет важное значение как для Украины, так и для других членов ВТО.

В частности, украинские производители товаров, в которых газ составляет значительную часть себестоимости (различная химическая продукция, производство стекла, металлургия, строительные материалы и т.д.), смогут и далее эффективно защищаться от недобросовестного демпингового импорта из РФ. На то же самое смогут рассчитывать и производители других стран-членов ВТО, и не только в отношении РФ, но и других стран, использующих различные недобросовестные практики.

Группа экспертов установила, что министерство допустило ряд процессуальных нарушений, например, не раскрыло российским производителям конфиденциальные расчеты маржи; предоставило очень маленький срок для анализа основных фактов и выводов по результатам расследования; не раскрыло часть информации в отчете и т.д.

Возможно, данные выводы дадут правильный толчок, и наконец-то в Украине заработает новое законодательство в сфере мер торговой защиты, в котором процедура проведения расследования будет выписана максимально подробно, чтобы не допустить подобных процессуальных ляпов в дальнейшем.

Еще одним достаточно спорным моментом является то, что группа экспертов посчитала, что министерство не имело право включать Группу "ЕвроХим" в пересмотр 2013 года, поскольку якобы по результатам судебного разбирательства был установлен факт отсутствия демпинга с ее стороны. А согласно практике разрешения споров в ВТО, если демпинг не был установлен в ходе базового расследования, то соответствующие компании не могут быть участниками последующих пересмотров.

В данном вопросе группа экспертов не учла аргументы Украины, основанные на специфике национального правопорядка. В частности, поскольку после отмены судебного решения фактически к Группе "ЕвроХим" должна была применяться общая ставка антидемпинговой пошлины, что противоречит требованиям ВТО и законодательству Украины, Межведомственная комиссия по международной торговле была вынуждена применить к Группе "ЕвроХим" ставку в 0%.

Дело в том, что суд не постановил необходимость инициировать пересмотр пошлины по результатам судебного оспаривания, а самостоятельно Комиссия не смогла это сделать в отсутствии соответствующих полномочий в законодательстве. Эта достаточно спорная часть решения - не в пользу Украины.

В конце концов, как Украина, так и Россия имеют право оспорить указанный отчет группы экспертов в течение 60 дней.

Если это произойдет, тогда спор будет рассматриваться Апелляционным органом ВТО, и только по результатам такого разбирательства будет принято финальное решение.
По материалам: Европейская правда
 

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