Через мережу кол-центрів в українців виманили 100 мільйонів під приводом виграшу у лотерею, – БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу кол-центрів у Київській і Чернігівській областях, які ошукали українців на понад 100 млн грн.

Загалом до складу злочинної організації, яка контролювала роботу кол-центрів, входило понад 15 учасників, вони залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Слідство встановило, що оператори кол-центрів телефонували людям і повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілі мали оплатити доставку посилки. Зазвичай ішлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки), тобто фактично сплата "доставки" покривала вартість подарунка", - зазначається у повідомленні.

Надалі учасники уявної лотереї отримували приз і пропозицію перейти на наступний етап конкурсу.

"Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання у фіналі розіграшу від 100 тис. грн до 750 тис. грн. Для того щоб отримати головний приз, потерпілі мали внести новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було кілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу в шахраїв не було", - пояснили у БЕБ.

У межах розслідування справи правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській і Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки й понад 1 млн грн готівкою.

У БЕБ уточнили, що під час досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб'єктів, допитано й визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 людей, які вже зверталися до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.

Наразі детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Стосовно чотирьох підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно п'ятьох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, додали у Бюро.