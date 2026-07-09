5G у Києві: названо ймовірну дату запуску мережі

«Київстар» планує ввімкнути тестову 5G-мережу у Києві вже 21 липня 2026 року. Про це свідчить внутрішній банер оператора, який опублікували в MZU.

Що відомо про 5G від «Київстару»

Столиця стане четвертим містом, де запрацює 5G-мережа від найбільшого українського оператора. До цього тестові зони «Київстар» відкрив у Львові, Харкові та Бородянці.

Наступна у черзі, як йдеться на тому ж банері, - Одеса, куди технологію обіцяють довести також протягом 2026 року.

До цього мобільний оператор вже повідомляв, що планує розширити тест 5G на Київ і Одесу.

Що показали пілоти 5G від «Київстару» у Львові, Харкові й Бородянці

Проміжні цифри пілоту у трьох містах «Київстар» публікував раніше: пів мільйона абонентів, які скористалися 5G, і швидкості, що у пікових умовах сягали 2,4 Гбіт/с.

Раніше ми детально писали про підсумки пілотного запуску і про те, як Vodafone паралельно тестує власну 5G-мережу у тих самих містах.

Обидва оператори йдуть однаковим маршрутом і планують Київ та Одесу як фінальні точки цьогорічного розгортання.

«Київстар» у коментарі SPEKA заявили, що працюють над розгортанням 5G в Києві, а про старт пілоту повідомлять пізніше.

Роботи з підготовки розгортання 5G у Києві тривають.





Про старт пілотного проєкту ми повідомимо на офіційних ресурсах «Київстар». Поширена в мережі інформація не є офіційною комунікацією «Київстар».