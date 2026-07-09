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5G у Києві: названо ймовірну дату запуску мережі
09:30 09.07.2026 |
«Київстар» планує ввімкнути тестову 5G-мережу у Києві вже 21 липня 2026 року. Про це свідчить внутрішній банер оператора, який опублікували в MZU.
Що відомо про 5G від «Київстару»
Що показали пілоти 5G від «Київстару» у Львові, Харкові й Бородянці
Проміжні цифри пілоту у трьох містах «Київстар» публікував раніше: пів мільйона абонентів, які скористалися 5G, і швидкості, що у пікових умовах сягали 2,4 Гбіт/с.
Раніше ми детально писали про підсумки пілотного запуску і про те, як Vodafone паралельно тестує власну 5G-мережу у тих самих містах.
Обидва оператори йдуть однаковим маршрутом і планують Київ та Одесу як фінальні точки цьогорічного розгортання.
«Київстар» у коментарі SPEKA заявили, що працюють над розгортанням 5G в Києві, а про старт пілоту повідомлять пізніше.Роботи з підготовки розгортання 5G у Києві тривають.
Про старт пілотного проєкту ми повідомимо на офіційних ресурсах «Київстар». Поширена в мережі інформація не є офіційною комунікацією «Київстар».
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