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АНАЛІТИКА

Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає до 30 грн із 15 липня

09:30 13.07.2026 |

Україна

Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає до 30 грн із 15 липняУ Києві з 15 липня запроваджують нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разовий квиток коштуватиме 30 грн. Це майже учетверо більше, ніж зараз.

Міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження 10 липня, попри те, що 96% учасників громадського обговорення виступили проти підняття тарифів та подали понад 300 власних пропозицій до нової тарифної сітки КМДА. 

Новий тариф діятиме у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері. Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, діятиме система знижок у разі поповнення транспортної картки.


Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

→ 1-9 поїздок - 30 грн (зараз - 8,00 грн);
→ 10-19 - 28,90 грн (зараз - 7,70 грн);
→ 20-29 - 27,80 грн (зараз - 7,40 грн);
→ 30-39 - 26,60 грн (зараз - 7,10 грн);
→ 40-49 - 25,50 грн (зараз - 6,80 грн);
→ 50 - 25 грн (зараз - 6,50 грн).


Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн.

Із 1 серпня мають запровадити квиток вартістю 60 грн, який дозволятиме необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.

Поїздки, придбані до 14 липня, діятимуть до 14 вересня. Після цього невикористаний залишок автоматично переведуть у грошовий еквівалент на транспортній картці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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