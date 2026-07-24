Уряд відмовився від ідеї створення Координаційного центру з бронювання

На засіданні Кабінету міністрів України від 22 липня 2026 року було ухвалене рішення про скасування постанови уряду щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.

Ще 16 липня на сайті Мінекономіки зʼявилось повідомлення про створення Координаційного центру з бронювання, однак пізніше його видалили. Forbes Ukraine, із посиланням на пресслужбу уряду, писло, що повідомлення було "передчасним", бо орган ще не утворено.

Рішення про скасування органу мотивують зміною уряду.

У рішенні також повідомляють, що Мінекономіки не врахувало зауваження Міненерго, Мінʼюсту, Мінрозвитку та СБУ до постанови про створення Коордцентру.

У видаленому повідомленні Мінекономіки йшлося, що:

"Координаційний центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган... У колі його завдань - координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання".

Також Центр мав розглядати пропозиції державних органів щодо визнання підприємств критично важливими для економіки.

Державні органи мали б враховувати рекомендації Коордцентру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.