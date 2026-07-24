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Уряд відмовився від ідеї створення Координаційного центру з бронювання
На засіданні Кабінету міністрів України від 22 липня 2026 року було ухвалене рішення про скасування постанови уряду щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних.
Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.
Ще 16 липня на сайті Мінекономіки зʼявилось повідомлення про створення Координаційного центру з бронювання, однак пізніше його видалили. Forbes Ukraine, із посиланням на пресслужбу уряду, писло, що повідомлення було "передчасним", бо орган ще не утворено.
Рішення про скасування органу мотивують зміною уряду.
У рішенні також повідомляють, що Мінекономіки не врахувало зауваження Міненерго, Мінʼюсту, Мінрозвитку та СБУ до постанови про створення Коордцентру.
У видаленому повідомленні Мінекономіки йшлося, що:
"Координаційний центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган... У колі його завдань - координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання".
Також Центр мав розглядати пропозиції державних органів щодо визнання підприємств критично важливими для економіки.
Державні органи мали б враховувати рекомендації Коордцентру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.
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