Окремим військовослужбовцям виплачуватимуть по 50 тис. грн щомісяця — Свириденко

Уряд розширив коло тих, хто зможе отримувати виплату 50 тисяч гривень на місяць після звільнення з російського полону - тепер вона доступна ширшому колу захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко в Telegram.

Кому тепер належить виплата

Уряд розширив можливість отримувати грошову допомогу для військовослужбовців, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплата становить 50 тисяч гривень на місяць.

Тепер право на неї матимуть також:

поліцейські;

представники служби цивільного захисту.

Раніше на таку допомогу могли розраховувати лише військові.

За яких умов призначають виплату

Отримати гроші зможуть ті захисники, які перебували в російському полоні та потребують стаціонарного лікування понад 30 днів. Підставою може стати:

захворювання;

поранення;

контузія;

каліцтво.

"Завдання держави - забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону", - зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.