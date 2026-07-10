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АНАЛІТИКА

Окремим військовослужбовцям виплачуватимуть по 50 тис. грн щомісяця — Свириденко

15:37 10.07.2026 |

Україна

Уряд розширив коло тих, хто зможе отримувати виплату 50 тисяч гривень на місяць після звільнення з російського полону - тепер вона доступна ширшому колу захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко в Telegram.


Кому тепер належить виплата

Уряд розширив можливість отримувати грошову допомогу для військовослужбовців, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплата становить 50 тисяч гривень на місяць.

Тепер право на неї матимуть також:

  • поліцейські;
  • представники служби цивільного захисту.

    • Раніше на таку допомогу могли розраховувати лише військові.


    За яких умов призначають виплату

    Отримати гроші зможуть ті захисники, які перебували в російському полоні та потребують стаціонарного лікування понад 30 днів. Підставою може стати:

  • захворювання;
  • поранення;
  • контузія;
  • каліцтво.

    • "Завдання держави - забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону", - зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
    За матеріалами: РБК-Україна
     

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