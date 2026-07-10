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Окремим військовослужбовцям виплачуватимуть по 50 тис. грн щомісяця — Свириденко
15:37 10.07.2026 |
Уряд розширив коло тих, хто зможе отримувати виплату 50 тисяч гривень на місяць після звільнення з російського полону - тепер вона доступна ширшому колу захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко в Telegram.
Кому тепер належить виплата
Уряд розширив можливість отримувати грошову допомогу для військовослужбовців, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплата становить 50 тисяч гривень на місяць.
Тепер право на неї матимуть також:
Раніше на таку допомогу могли розраховувати лише військові.
За яких умов призначають виплату
Отримати гроші зможуть ті захисники, які перебували в російському полоні та потребують стаціонарного лікування понад 30 днів. Підставою може стати:
"Завдання держави - забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону", - зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
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