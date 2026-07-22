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Фейкові повідомлення від суду: Мін’юст попередив про нову аферу онлайн
09:30 22.07.2026 |
Міністерство юстиції України попередило про нову схему онлайн-шахрайства - зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів.
Як розповіли в Мін'юсті, у листах повідомляють про нібито виклик на судове засідання в кримінальному провадженні та спонукають перейти за посиланням або завантажити файл.
"Мета шахраїв - отримати доступ до ваших персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення", - пояснили в Мін'юсті.
Що робити з таким листом
Щоб убезпечити себе від зловмисників, слід:
"Найкраще рішення - одразу видалити лист і перевіряти інформацію в офіційних джерелах", - зауважили в Мін'юсті.
Справжній виклик до суду
У відомстві нагадали, що справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікації - рекомендованим листом, через електронний кабінет підсистеми "Електронний суд" (для зареєстрованих користувачів) або SMS-повідомленням від відправника SUDPOVISTKA.
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