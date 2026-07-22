Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фейкові повідомлення від суду: Мін’юст попередив про нову аферу онлайн

09:30 22.07.2026 |

Україна

Міністерство юстиції України попередило про нову схему онлайн-шахрайства - зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. 

Як розповіли в Мін'юсті, у листах повідомляють про нібито виклик на судове засідання в кримінальному провадженні та спонукають перейти за посиланням або завантажити файл.

"Мета шахраїв - отримати доступ до ваших персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення", - пояснили в Мін'юсті.


Що робити з таким листом

Щоб убезпечити себе від зловмисників, слід:

  • не переходити за посиланнями;
  • не відкривати вкладення та не встановлювати жодних програм;
  • не відповідати на повідомлення.

    • "Найкраще рішення - одразу видалити лист і перевіряти інформацію в офіційних джерелах", - зауважили в Мін'юсті.


    Справжній виклик до суду

    У відомстві нагадали, що справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікації - рекомендованим листом, через електронний кабінет підсистеми "Електронний суд" (для зареєстрованих користувачів) або SMS-повідомленням від відправника SUDPOVISTKA. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,7503
    		  0,0473
    		 0,11
    EUR
    		 1
    		 51,0981
    		  0,0026
    		 0,01

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,4511  0,03 0,06 44,9307  0,01 0,02
    EUR 50,8204  0,00 0,00 51,4315  0,01 0,03

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,7400  0,01 0,01 44,7650  0,01 0,01
    EUR 51,0526  0,00 0,01 51,0679  0,01 0,02

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес