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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Київ отримав пілотний 5G, Одеса може стати наступним містом із новим зв’язком
16:44 22.07.2026 |
Пілотний 5G-звʼязок запустили у столиці України, надалі планується розширити технологію в Одесі, повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько у Facebook в середу.
"Відсьогодні 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття масштабніше, в когось менше, але Хрещатик покрили усі", - зауважив заступник міністра.
Другий за величиною українського оператора мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у релізі повідомив, що мережа 5G у Києві працює на обладнанні європейського виробника Nokia.
У "Vodafone Україна" покриття 5G доступне у всіх адміністративних районах столиці: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський райони.
"Київстар", найбільший оператор зв'язку в Україні в релізі додав, що його тестова 5G - зона охоплює Софійську площу та Софійський собор, територію Золотих воріт та Національної опери України, парк ім. Тараса Шевченка, Володимирський собор, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна, Музей історії міста Києва, Майдан Незалежності та Хрещатик, Європейську площу, Паркову дорогу, Володимирську гірку, Пейзажну алею та ін.
Своєю чергою третій за величиною оператор мобільного зв'язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) в релізі зауважив, що наразі 5G-покриття в Києві доступне у найбільш відвідуваних локаціях міста. Зокрема, йдеться про центральну частину: Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності, покриття доступне також на Центральному та Південному залізничних вокзалах, поблизу станцій метро "Печерська" та "Арсенальна", біля ТРЦ Ocean Plaza й Центрального автовокзалу, на Подолі - Поштова та Контрактова площі, а також на території ВДНГ, Севастопольській площі, ТРЦ "РайON" (Троєщина) та ТРЦ Retroville.
У компанії наголосили, що наявність 5G-сигналу може залежати від локації й щільності забудови, а доступ до мережі нового покоління може бути обмежений всередині приміщень.
За словами Прибитька, майже 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G. Загалом технологію протестували у Львові, Бородянці та Харкові, де її випробували майже 1,5 млн абонентів, а по всій країні вже працює понад 300 базових станцій пілотної мережі.
Він також пояснив, що під час тестувань швидкість перевищувала 1 Гбіт/с, а середня швидкість для користувачів становила близько 600-700 Мбіт/с, що в рази швидше порівняно з технологією 4G.
Зазначається, що у місті Харків після впровадження 5G оператори збільшили кількість базових станцій у 2,5 раза та розширили покриття.
Прибитько наголосив, що повноцінний запуск 5G по всій Україні стане можливим після завершення воєнного стану, однак доти технологію буде впроваджено поетапно в межах пілотного проєкту.
Як повідомялося, в Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот - 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).
Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року, наголошувала компанія "Vodafone Україна".
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