З 4 вересня в обігу з'явиться банкнота 2000 грн із портретом Василя Стуса

Національний банк України (НБУ) з 4 вересня 2026 року введе в готівковий обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень, оголосив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

"Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним. Економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення, і банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам. Так само як у 2019 році економічні передумови привели до появи банкноти номіналом 1000 гривень, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2000 гривень", - пояснив Андрій Пишний.

Потребу в новому номіналі регулятор також обґрунтував тим, що з моменту введення банкноти 1 тис. грн сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін за індексом інфляції - вдвічі. Це збільшило кількість необхідних готівкових купюр для виплати заробітної плати. Окрім того, загальний обсяг готівки в обігу зріс із 390 млрд грн до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року через потреби воєнного часу, а частка тисячних банкнот за сумою перевищила 55%. Введення нової банкноти дозволить державі зменшити витрати на виготовлення та логістику грошей, а банкам і бізнесу - оптимізувати касові процеси.

Нова банкнота присвячена українському поету, дисиденту та правозахиснику Василю Стусу. Дата введення в обіг пов'язана з тим, що 4 вересня 1965 року поет брав участь у першому відкритому публічному протесті проти репресій у кінотеатрі "Україна", а 4 вересня 1985 року загинув в ув'язненні.

На лицьовому боці купюри зображено портрет Василя Стуса, а на зворотному - будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. В оформленні використано елементи, натхненні мозаїками Алли Горської (образ сокола-боривітра), мотиви написаної в ув'язненні поезії Стуса та шрифт за мотивами графіки Георгія Нарбута.

Розмір банкноти синього кольору становить 75х166 мм. Вона має посилений захист із понад 20 елементів, серед яких багатотоновий водяний знак, райдужний, орловський та металографський друк, латентне зображення, мікротексти та флуоресцентний захист.

Крім того, в її дизайні застосовано оптично-змінний елемент SPARK із кінетичним ефектом переходу кольору від пурпурного до золотисто-зеленого та унікальну поліхромну анімовану "віконну" захисну стрічку Animа Colour у синьо-жовтій гамі, на якій при зміні кута нахилу Тризуб змінюється на знак гривні. Для людей із послабленим зором на лицьовому боці передбачено три паралельні горизонтальні лінії.

Під час презентації купюри був присутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, найвищий номінал національної валюти завжди є своєрідною візитівкою держави, тому він має відображати історію України, цінності, її інтелектуальну та духовну спадщину.

"Невипадково, що нова банкнота номіналом 2000 гривень буде вшановувати Василя Стуса - видатного українського поета, мислителя, правозахисника, політв'язня, дисидента, члена Української Гельсінської групи та борця за незалежність України. Він є одним із найяскравіших символів боротьби за людську гідність і свободу. Навіть в умовах переслідувань і ув'язнення Василь Стус не зрікся своїх переконань, залишившись вірним принципам свободи, справедливості та людської честі", - сказав Стефанчук.

