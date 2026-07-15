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АНАЛІТИКА

Не всі українці залишаться під тимчасовим захистом: ЄС продовжив програму ще на рік

Країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім.

Про це йдеться в пресрелізі Європейської Ради.

Так, країни ЄС погодили, що тимчасовий захист надалі надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов'язки в Україні. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у ЄС.

Це означає, що для отримання тимчасового захисту українці біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши паспорт зі штампом, що підтверджує законний виїзд з України та виконання відповідних вимог. Також можна буде надати паперовий або електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання.

«Сигнал є чітким: ми продовжуємо підтримувати Україну. Водночас у межах цієї підтримки ми хочемо переконатися, що Україна має можливість захищати себе. Саме тому наша система тимчасового захисту поважає законні потреби України», - сказав міністр юстиції, внутрішніх справ і міграції Ірландії Джим О'Каллаган.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив механізм тимчасового захисту для українців у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну, щоб надати прихисток за спрощеною схемою.

Тимчасовий захист дозволяє українцям легально жити, працювати й навчатися в країнах блоку без необхідності проходити процедури для отримання посвідки на проживання. Нині цей захист мають понад 4 мільйони українців і мав діяти до 4 березня 2027 року.

Медіа писали, що уряди деяких країн ЄС висловили стурбованість «зростальною часткою чоловіків призовного віку» із загальної кількості новоприбулих українців. Тож під час обговорення продовження програми захисту виникла пропозиція звузити її сферу застосування, зокрема, «виключити чоловіків призовного віку» або людей, які виїхали з України нелегально.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер говорив, що запит на виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту надійшов від самої України.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: ЄС
 

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