Термін дії водійських посвідчень в Україні тепер залежить від категорії транспорту

Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Головна мета цих змін - поступово погодити українські правила з європейськими стандартами та підвищити безпеку дорожнього руху", - заявив міністр.





Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу:

→ 15 років - для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

→ 5 років - для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).





"Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров'я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах", - зазначив Клименко.

За словами міністра, особливу увагу приділять водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть посвідчення кожні п'ять років з обов'язковим проходженням медичного огляду.

Водночас видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати, вказаної на документі. Під час обміну посвідчення водія (кожні 5 чи 15 років) повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування.