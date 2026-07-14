Фінансові новини
- |
- 14.07.26
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майже половина жінок у бізнесі стикається з гендерною дискримінацією — дослідження
Майже кожна друга українська підприємиця хоча б раз стикалася з гендерною дискримінацією або сексизмом під час ведення бізнесу. Про це свідчать результати дослідження "Жінки у бізнесі - 2026", проведеного Rating Group у співпраці з Top Lead.
Чому це важливо. Йдеться про реальний стан бізнес-середовища для жінок в Україні. Після початку повномасштабної війни роль жінок в економіці зростає, але вони все ще стикаються з гендерними бар'єрами.
47% опитаних жінок, які ведуть власний бізнес, заявили, що стикалися з упередженим ставленням за гендерною ознакою. Водночас 49,7% відповіли, що не мали такого досвіду, ще 3,3% не змогли визначитися з відповіддю.
Найчастіше прояви сексизму траплялися під час комунікації з наявними клієнтами - про це повідомили 32,2% респонденток.
Також жінки стикалися з упередженим ставленням:
→ усередині команди (21,2%),
→ під час переговорів із потенційними клієнтами та участі в тендерах (20,5%),
→ у взаємодії з постачальниками чи партнерами (17,8%),
→ з боку співвласників або бізнес-партнерів (17,8%),
→ під час роботи з державними органами (15,8%),
→ під час взаємодії із фінансовими установами (6,8%),
Автори дослідження зазначають, що гендерні стереотипи в бізнесі залишаються вагомою проблемою. На їхню думку, жінкам-підприємницям доводиться долати не лише ринкові виклики, а й виборювати професійне визнання та рівні умови для ведення бізнесу.
Дослідження проводилося у березні 2026 року методом CATI→CAWI - після попереднього телефонного контакту респондентки заповнювали онлайн-анкету. В опитуванні взяли участь 902 жінки: 602 чинні підприємиці та 300 жінок, які планують або розглядають можливість відкриття власної справи. Опитування охопило повнолітніх жінок з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій і територій без українського мобільного зв'язку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає французькі ліцензії на виробництво ракет для ППО та SCALP — Макрон
|Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — Макрон
|Хто приєднався до антибалістичної коаліції: подробиці від «ЄвроПравди»
|Велика Британія стала учасником програми ЄС на €90 млрд для підтримки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Експорт української пшениці зросте цього року разом із виробництвом — USDA
|Держстат зафіксував зростання цін на будівельно-монтажні роботи на 21,8% у травні
|Майже половина жінок у бізнесі стикається з гендерною дискримінацією — дослідження
|Brave1 відкрив грантову програму для розробок, що посилять технологічні можливості Сил оборони
|Перевізникам України та Греції спростять нерегулярні пасажирські рейси завдяки обміну дозволами
|Після атак РФ термінал Kernel у Чорноморську призупинив експортні операції
Бізнес
|Samsung вивела на ринок перший PCIe 6.0 SSD із пропускною здатністю до 28,4 ГБ/с
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку
|Прорив у батареях: технологія сухих електродів обіцяє довший хід і швидшу зарядку електромобілів
|Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет
|BYD масштабує інфраструктуру: 7000 станцій і обіцянка зарядки за 9 хвилин