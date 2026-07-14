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АНАЛІТИКА

Майже половина жінок у бізнесі стикається з гендерною дискримінацією — дослідження

12:19 14.07.2026 |

Економіка, Україна

Майже кожна друга українська підприємиця хоча б раз стикалася з гендерною дискримінацією або сексизмом під час ведення бізнесу. Про це свідчать результати дослідження "Жінки у бізнесі - 2026", проведеного Rating Group у співпраці з Top Lead.

Чому це важливо. Йдеться про реальний стан бізнес-середовища для жінок в Україні. Після початку повномасштабної війни роль жінок в економіці зростає, але вони все ще стикаються з гендерними бар'єрами.

47% опитаних жінок, які ведуть власний бізнес, заявили, що стикалися з упередженим ставленням за гендерною ознакою. Водночас 49,7% відповіли, що не мали такого досвіду, ще 3,3% не змогли визначитися з відповіддю.

Найчастіше прояви сексизму траплялися під час комунікації з наявними клієнтами - про це повідомили 32,2% респонденток.

Також жінки стикалися з упередженим ставленням:

→ усередині команди (21,2%),

→ під час переговорів із потенційними клієнтами та участі в тендерах (20,5%),

→ у взаємодії з постачальниками чи партнерами (17,8%),

→ з боку співвласників або бізнес-партнерів (17,8%),

→ під час роботи з державними органами (15,8%),

→ під час взаємодії із фінансовими установами (6,8%),

Майже половина жінок у бізнесі стикається з гендерною дискримінацією — дослідження
Результати дослідження "Жінки у бізнесі: економіка та тренди підприємництва в Україні"

Автори дослідження зазначають, що гендерні стереотипи в бізнесі залишаються вагомою проблемою. На їхню думку, жінкам-підприємницям доводиться долати не лише ринкові виклики, а й виборювати професійне визнання та рівні умови для ведення бізнесу.

Дослідження проводилося у березні 2026 року методом CATI→CAWI - після попереднього телефонного контакту респондентки заповнювали онлайн-анкету. В опитуванні взяли участь 902 жінки: 602 чинні підприємиці та 300 жінок, які планують або розглядають можливість відкриття власної справи. Опитування охопило повнолітніх жінок з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій і територій без українського мобільного зв'язку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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