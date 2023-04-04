СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду майже на $40 млн

Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good, повідомляє СБУ.

"Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення. За матеріалами слідства, зловмисники отримали близько $40 млн, обдуривши при цьому понад 1 тис. осіб", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, для користування "послугою" шахраї розробили свій вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів", обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" в разі залучення до проєкту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки акумулювали на власні криптогаманці та банківські рахунки.

"За даними слідства, до організації оборудки причетні більше ніж 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора. Спочатку проєкт діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу в Києві", - зазначено в повідомленні спецслужби.

Після початку повномасштабного вторгнення, як уточнюють в СБУ, організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї і для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти на всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Наразі одному з топменеджерів "інвестпроєкту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.