Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом

Американський підприємець та інвестор Ілон Маск може отримати значну частину безпрецедентного пакета виплат від Tesla, не досягнувши всіх "захмарних" цілей, поставлених перед ним Радою директорів. Про це пише Reuters.

У вересні Tesla запропонувала Маску $878 млрд в акціях компанії протягом десяти років. Формально для отримання цих грошей бізнесмен має досягти дуже амбіційних цілей: створити роботів, безпілотні таксі, значно підвищити прибутки й ринкову вартість Tesla.

Але аналіз Reuters показав, що Маск може заробити понад $50 млрд, виконавши лише кілька відносно простих цілей.

Навіть досягнення лише двох найпростіших цілей і помірне зростання акцій може принести Маску $26 млрд, що більше, ніж довічна зарплата восьми найбільш оплачуваних гендиректорів, серед яких Марк Цукерберг, Ларрі Еллісон і Тім Кук.

За даними агентства, якщо Маск продаватиме 1,2 млн авто на рік протягом наступного десятиліття, а акції Tesla помірно зростатимуть, він заробить близько $8,2 млрд.

Три цілі, поставлені перед Маском щодо нових продуктів - роботів та автопілота, - сформульовані дуже розпливчасто. Наприклад, для досягнення однієї з цілей достатньо, щоб Tesla мала 10 млн підписок на систему Full Self-Driving, що наразі не працює без участі водія.

Інші цілі щодо роботаксі й роботів теж можна інтерпретувати широко, що дозволяє Маску отримати великі виплати, не створивши справді революційних продуктів.

Найскладнішими завданнями залишаються фінансові показники - прибуток від $50 млрд до $400 млрд. Поки що Tesla заробила $16,6 млрд у 2024 році.

Але кожна ціль у пакеті - чи то продажі, підписки, чи прибуток - дає Маску 1% акцій, тож простіші досягнення приноситимуть такі ж великі виплати, як і складні.

Пакет виплат діє лише за умови, що Маск залишиться на посаді CEO не менше семи з половиною років. Водночас він одразу отримуватиме право голосу на нараховані акції.

Отже, Маск може отримати значні суми навіть без повної реалізації цих амбітних технологій, але для максимальних виплат йому доведеться досягти справді революційних результатів у бізнесі й прибутках.